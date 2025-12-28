Frota ironiza pastores aliados de Bolsonaro e questiona "milagres"

O ex-deputado Alexandre Frota publicou vídeo no Instagram em que ironiza pastores evangélicos aliados de Jair Bolsonaro e questiona os "milagres" atribuídos a líderes religiosos diante da crise de soluços do ex-presidente. - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ex-deputado federal Alexandre Frota publicou, no sábado (28/12), um vídeo nas redes sociais em que ironiza pastores evangélicos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em tom de sátira, Frota afirma respeitar todas as religiões, mas diz estranhar que líderes religiosos conhecidos por testemunhos de “curas e milagres” não tenham, segundo ele, conseguido resolver a crise de soluços enfrentada por Bolsonaro nos últimos dias.

“Eu respeito todas as religiões, inclusive as evangélicas. Mas tem uma coisa que tem me chamado muita atenção: o Bolsonaro tem ao lado dele os dez bispos, pastores mais poderosos do nosso Brasil”, afirmou. Ao longo do vídeo, Frota cita relatos comuns em cultos televisionados, como supostas curas de vícios, recuperação de mobilidade e mudanças financeiras milagrosas na vida de fiéis.

Segundo ele, os testemunhos mostram “pessoas paraplégicas voltando a andar”, “maridos que não traem mais as esposas”, além de fiéis que, em pouco tempo, “passaram a ter três apartamentos, duas casas e grandes empresas”. Na sequência, o ex-deputado usa o tom crítico para comparar essas narrativas com a situação de saúde do ex-presidente. “A única coisa que eu ainda não vi foi acabarem com o soluço do Bolsonaro”, disse.

O vídeo viralizou entre apoiadores e críticos do ex-presidente e reacendeu o debate sobre a influência de lideranças religiosas no entorno político de Bolsonaro, além do uso de discursos ligados à fé no debate público. A publicação também ocorre em meio à atenção sobre a saúde do ex-presidente, que passou por atendimento médico recentemente após novos episódios de soluços persistentes.

