Flávio divulga vídeo com pedido de Bolsonaro a Deus

Flávio agradeceu as manifestações de apoio recebidas pelo pai e disse acompanhar as mensagens enviadas por apoiadores ao ex-mandatário. - (crédito: Reprodução/X)

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), divulgou neste domingo (28/12) em sua conta no X (antigo Twitter) um vídeo do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no qual ele afirma que pediu a Deus que não deixasse sua filha órfã durante o período em que esteve hospitalizado, após o atentado a faca em Juiz de Fora (MG). A gravação foi feita há cerca de seis anos, durante um culto de ação de graças realizado no Palácio do Planalto.

Bolsonaro está internado desde 24 de dezembro e será submetido a um novo procedimento anestésico amanhã (29/12) para tentar controlar a crise persistente de soluços, de acordo com boletim divulgado pela equipe médica que o acompanha. No sábado (27//12), ele já havia passado por outro procedimento com um bloqueio anestésico do nervo frênico no lado direito do corpo.

Na publicação, Flávio agradeceu as manifestações de apoio recebidas pelo pai e disse acompanhar as mensagens enviadas por apoiadores ao ex-presidente. “Obrigado por cada mensagem de amor, carinho e esperança que vocês deixam aqui. Saibam que estou acompanhando todas e faço questão de levar cada uma delas ao melhor presidente que este Brasil já teve”, escreveu o senador.

Segundo ele, as demonstrações de solidariedade são fundamentais para manter Bolsonaro animado. “Sempre que estou com o presidente Jair Bolsonaro, transmito esse apoio, esse afeto e essa energia que vêm de vocês. Além de Deus e da nossa família, vocês também são o combustível para que o presidente Bolsonaro siga firme, forte e jamais desista do Brasil”, afirmou.

No vídeo publicado por Flávio, Bolsonaro relembra o período em que esteve internado após a facada sofrida em 2018 e afirma que, naquele momento, seu principal pedido era pela filha mais nova. “No momento mais difícil da minha vida, eu só pedia que Deus não deixasse órfã a minha filha de sete anos. O resto, com amigos, com brasileiros de verdade e com Deus no coração, nós superaremos os obstáculos”, disse.

