BANCO MASTER

Caso Master: depoimentos têm contradições e PF determina acareação

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e ex-presidente do BRB defendem frente a frente suas versões sobre a suposta fraude do banco privado

Vorcaro foi ouvido nesta terça-feira - (crédito: Arquivo pessoal)

Divergências nos depoimentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa motivaram uma acareação entre os dois, no Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta terça-feira (30/12). O confronto de versões entre os investigados durou menos de uma hora. A acareação foi determinada pelo Polícia Federal, seguindo recomendações do ministro Dias Toffoli, que deu aval à PF para decidir se realiza ou não o procedimento. 

Vorcaro e Costa foram ouvidos por policiais federais ao longo do dia. O caso envolve uma suposta fraude de R$ 12 bilhões em venda de carteiras de crédito do Banco Master ao BRB.

Embora uma divergência de discursos tenha feito com que os dois defendam frente a frente suas versões sobre a suposta fraude do Banco Master, ainda não se sabe os detalhes da divergência.

O processo que investiga suposta fraude no Banco Master corre no STF e tem o ministro Dias Toffoli como relator.

Além de Vorcaro e Costa, a PF ouviu o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos.

 

Por Francisco Artur de Lima
postado em 30/12/2025 21:54 / atualizado em 30/12/2025 22:03
