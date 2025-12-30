Caso Master: depoimentos têm contradições e PF determina acareação

Divergências nos depoimentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa motivaram uma acareação entre os dois, no Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta terça-feira (30/12). O confronto de versões entre os investigados durou menos de uma hora. A acareação foi determinada pelo Polícia Federal, seguindo recomendações do ministro Dias Toffoli, que deu aval à PF para decidir se realiza ou não o procedimento.
Vorcaro e Costa foram ouvidos por policiais federais ao longo do dia. O caso envolve uma suposta fraude de R$ 12 bilhões em venda de carteiras de crédito do Banco Master ao BRB.
Embora uma divergência de discursos tenha feito com que os dois defendam frente a frente suas versões sobre a suposta fraude do Banco Master, ainda não se sabe os detalhes da divergência.
O processo que investiga suposta fraude no Banco Master corre no STF e tem o ministro Dias Toffoli como relator.
Além de Vorcaro e Costa, a PF ouviu o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos.
