PF pode cancelar acareação entre Banco Central, Master e BRB; entenda

Em meio às expectativas de representantes do Banco Central, Banco Master e do Banco de Brasília (BRB) ficarem frente a frente para uma acareação, no Supremo Tribunal Federal (STF), no caso que envolve possíveis fraudes que motivaram a liquidação do Master, a Polícia Federal pode decidir pelo cancelamento deste processo.

Isso porque, antes de o diretor do BC Aílton de Aquino reunir-se frente a frente com os investigados Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, a PF vai colher seus respectivos depoimentos, a partir das 14h desta terça-feira (30/12).

Após a coleta dos depoimentos, pode ou não haver o processo de acareação. Essa decisão ficará a critério da Polícia Federal, responsável por colher os depoimentos. Caso a PF veja necessidade na acareação, esse procedimento não ocorrerá nesta terça.

Segundo informações do Supremo Tribunal Federal, o processo de colheita de depoimento dos envolvidos no caso do Banco Master será acompanhado por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli, relator do processo sobre o Banco Master no Supremo, e por um membro do Ministério Público.

STF e PGR divergem sobre acareação

Com a ação de delegar para a Polícia Federal quanto à necessidade ou não de uma acareação, o ministro Dias Toffoli recuou de sua decisão, válida até a tardde desta segunda, de manter a acareação. A ideia de colocar frente a frente envolvidos no caso do Banco Master gerou divergências entre o ministro Dias Toffoli e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Enquanto o procurador-Geral da República, Paulo Gonet, via como prematura a acareação neste caso por compreender não haver requisitos estabelecidos na legislação penal para um confronto de versões, Toffoli — até a noite desta segunda-feira, mantinha o procedimento na agenda.

Outro ponto que chamou atenção da PGR foi o fato de a acareação ocorrer antes da colheita formal dos depoimentos dos investigados. Essa etapa, que ainda não ocorreu até a marcação da acareação, poderá ser realizada pela PF, nesta terça.