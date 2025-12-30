Moraes dá 24h para Filipe Martins explicar por que acessou LinkedIn

A constatação de que Martins acessou o Linkedin ocorreu após o STF decretar que a Polícia Federal cumpra o mandado de sua prisão domiciliar, no sábado (27/12) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A defesa de Filipe Garcia Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 24 horas para responder ao Supremo Tribunal Federal (STF) por que ele descumpriu medidas cautelares ao utilizar a rede social de networking LinkedIn.

O pedido por explicações da defesa do ex-assessor de Bolsonaro foi publicada pelo ministro Alexandre de Moraes. No despacho, Moraes incluiu a informção de que Martins usou redes sociais na segunda-feira (29/12). Segundo o documento, foi identificado que Filipe Martins utilizou a plataforma para realizar buscas de outros perfis.

O ex-assessor de Bolsonaro cumpre pena de 21 anos de prisão em regime domiciliar, após ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado pelo STF. Entre as medidas cautelares aplicadas a ele, estão o uso da tornozeleira eletrônica, além da impossibilidade de ter um passaporte e acessar a internet.

A constatação de que Martins acessou o LinkedIn ocorreu após o STF decretar que a Polícia Federal cumpra o mandado de prisão domiciliar no último sábado (27/12). O Correio busca contato com o advogado de Filipe Garcia Martins, Jeffrey Chiquini, para saber se a defesa do ex-assessor de Bolsonaro vai se manifestar.

Até o momento, apenas o perfil do advogado de Martins no X se pronunciou por meio de repostagens de duas publicações. Nos dois posts, que partiram do perfil de sátiras @Teatualizei, Chiquini reposta mensagens que questionam a decisão de Moraes.

"ISSO É MUITA DOIDEIRA!!!NOTÍCIA???O que isso significa? Como alguém poderia noticiar se as redes dele foram ou não usadas para "pesquisar" perfis de terceiros?Que notícia é essa? Como a defesa do Filipe Martins se defende de uma coisa dessas?", diz a publicação.

ISSO É MUITA DOIDEIRA!!!

NOTÍCIA???

O que isso significa? Como alguém poderia noticiar se as redes dele foram ou não usadas para "pesquisar" perfis de terceiros?

Que notícia é essa? Como a defesa do Filipe Martins se defende de uma coisa dessas? pic.twitter.com/HuBlzTeftG — TeAtualizei ?????????????????? (@taoquei1) December 30, 2025