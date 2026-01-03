Itamaraty se pronuncia sobre situação na Venezuela

Reunião da manhã deste sábado concluiu ser necessário agendar um outro encontro para às 17h, com a participação — presencial ou a distância — do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - (crédito: BBC Geral)

A situação na Venezuela, após o ataque dos Estados Unidos na madrugada deste sábado (3/1) foi comentada pelo Ministério das Relações Exteriores. Em nota, o Itamaraty afirmou ter realizado reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que disse não haver quaisquer movimentações anormais em Roraima, na fronteira brasileira com a Venezuela.

"O ministro da Defesa indicou não haver movimentação anormal na fronteira do Brasil com a Venezuela, que seguirá sendo monitorada, e que está em contato com governador de Roraima", diz o Itamaraty, em nota. O comunicado da pasta de Relações Exteriores também relata não haver registros de brasileiros entre possíveis vítimas dos ataques dos EUA à Venezuela.

"O Ministro das Relações Exteriores informou, ainda, estar em permanente contato com a Embaixada do Brasil na Venezuela para o acompanhamento da situação interna", acrescenta a nota do Itamaraty.

Reunião de emergência

O Itamaraty, além do Ministério da Defesa, da Casa Civil, da pasta de Comunicação Social da Presidência da República e de representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, participaram de uma reunião de emergência para discutir a situação da Venezuela, após os ataques dos EUA.

Além de comunicar não haver intercorrências na fronteira brasileira com a Venezuela em registros de brasileiros afetados com o ataque norte-americano, a reunião da manhã deste sábado concluiu ser necessário agendar um outro encontro para as 17h, com a participação — presencial ou a distância — do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.