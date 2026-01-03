Boulos chama de "ação imperialista" ataque dos EUA à Venezuela

Boulos também questiona as razões usadas pelos EUA para justificar o ataque à Venezuela. "Alguém acha que Trump está preocupado com democracia? Ele quer petróleo", respondeu o ministro de Lula - (crédito: Renato Araújo / Câmara dos Deputados)

O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, criticou os ataques do Estados Unidos à Venezuela na madrugada deste sábado (3/1). Segundo ele, em publicação no seu perfil do X, a ofensiva militar e a captura do presidente Nicolas Maduro foi a "ação imperialista mais grave que já vivenciamos".

No post, Boulos também questiona as razões usadas pelos EUA para justificar o ataque à Venezuela. "Alguém acha que Trump está preocupado com democracia? Ele quer petróleo. E mais: usa a Venezuela como precedente para uma nova Doutrina Monroe que ameaça toda a América Latina. Nem na Guerra Fria houve uma ação militar direta dos EUA em nosso continente", escreveu.

Quanto às justificativas de Trump para atacar a Venezuela, o líder norte-americano alegava que o presidente venezuelano Nicolas Maduro era conivente com o tráfico de drogas e o crime organizado. Após o ataque deste sábado, no entanto, Donald Trump confessou o interesse dos EUA no petróleo do país sul-americano.

Esse interesse, na avaliação do ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também motivou a captura de Maduro e da mulher. "Ainda mais com sequestro de um chefe de Estado. É momento de unidade latino-americana em apoio total ao povo da Venezuela e em rechaço ao governo criminoso de Donald Trump!", bradou Boulos.