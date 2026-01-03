Governo monitora crise na Venezuela e diz que fronteira segue tranquila

Após a reunião emergencial realizada na manhã deste sábado (3/12), no Itamaraty, integrantes do governo federal falaram com a imprensa e reforçaram que o Brasil acompanha com cautela os desdobramentos da ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela. Uma nova rodada de discussões está prevista para as 17h, novamente por videoconferência, para atualização do cenário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ministra substituta das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, informou que o encontro foi coordenado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e reuniu ministros de áreas estratégicas, além de representantes de outros órgãos do governo. Segundo ela, Lula reiterou publicamente a posição já expressa mais cedo nas redes sociais sobre os acontecimentos no país vizinho.

De acordo com Maria Laura, não há movimentação anormal na fronteira entre Brasil e Venezuela. “A fronteira seguirá sendo monitorada, e o ministro [José Múcio] está em contato com o governador de Roraima”, afirmou. A embaixadora acrescentou que o chanceler Mauro Vieira apresentou um panorama dos contatos mantidos com ministros de outros países nas últimas horas e destacou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre possíveis vítimas dos ataques.

“O ministro das Relações Exteriores indicou também que está em permanente contato com a Embaixada do Brasil na Venezuela para acompanhar a situação interna”, disse. Segundo ela, a comunidade brasileira no país vizinho vive um cenário de normalidade. “Nenhuma ocorrência até o momento. Os turistas que lá estão estão conseguindo sair normalmente.”

Questionada sobre conversas do chanceler brasileiro com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, Maria Laura confirmou os contatos. “Ele teve conversa com o ministro Gil e com outros ministros também. Todos estão atentos ao que pode acontecer nos próximos momentos. As informações são variadas e precisamos escolher bem as corretas para evitar a desinformação. Neste momento, isso é o mais importante”, afirmou.

Sobre eventual diálogo com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, a ministra disse que ainda não houve contato. “Os contatos acontecem sempre, quando a ocasião permitir.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ministro da Defesa, José Múcio, reforçou que a situação na fronteira é estável. “Nós já temos um contingente suficiente para dar tranquilidade. A fronteira está absolutamente tranquila”, afirmou. Ele reconheceu a circulação de informações contraditórias ao longo do dia, mas ressaltou que não há confirmação de fechamento da passagem com a Venezuela: “No momento, a fronteira está aberta.”

Múcio detalhou ainda a presença militar na região. Segundo ele, em Roraima há cerca de 2,3 mil militares, sendo aproximadamente 200 diretamente na área de fronteira. Considerando Exército, Marinha e Aeronáutica, são cerca de 10 mil homens atuando na região amazônica. “Estamos atentos, nos comunicamos permanentemente e está tudo sob controle”, disse, ao afastar a necessidade imediata de reforço.

O governo informou que novas informações deverão ser divulgadas após a reunião marcada para o fim da tarde, quando haverá uma avaliação mais consolidada dos acontecimentos e de seus possíveis impactos para o Brasil.