Gleisi rebate bolsonaristas e acusa 'desejo de intervenção no Brasil'

Ministra das Relações Institucionais criticou políticos que direita que celebraram a invasão do país vizinho pelos EUA e a captura do ditador Nicolás Maduro

"É simplesmente vergonhoso que a oposição de extrema-direita tente se aproveitar dessa maneira da crise venezuelana", disse Gleisi. - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffman, rebateu neste sábado (3/1) governadores bolsonaristas e apoiadores que celebraram a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos e a captura do ditador Nicolás Maduro, nesta madrugada.

Para ela, as manifestações refletem o "desejo de uma intervenção estrangeira no Brasil". Gleisi disse ainda que esse era o plano do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao incentivar sanções americanas contra o Brasil.

"A euforia de Ratinho Junior (governador do Paraná) e outros bolsonaristas com a invasão da Venezuela pelos EUA não tem nada a ver com defesa da democracia. Ao contrário, reflete o desejo de uma intervenção estrangeira no Brasil, contra a nossa democracia", escreveu a ministra em suas redes sociais.

"Era o projeto do traidor Eduardo Bolsonaro, com o tarifaço e as sanções da Magnitsky, que fracassou e foi repudiado pela sociedade brasileira. É simplesmente vergonhoso que a oposição de extrema-direita tente se aproveitar dessa maneira da crise venezuelana, que ameaça a estabilidade de todo o continente", acrescentou.

Direita celebrou ação

Citado por Gleisi, o governador Ratinho Junior, também nas redes sociais, celebrou a ação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por ordem do republicano, militares americanos bombardearam a capital venezuelana, Caracas, e capturaram Maduro e sua mulher. Segundo Trump, o ditador será levado a Nova York, onde passará por julgamento.

"Quero parabenizar o presidente Trump pela brilhante decisão de libertar o povo da Venezuela, um povo que estava sendo oprimido há décadas por tiranos antidemocráticos. Viva a liberdade! Viva a democracia! Viva a Venezuela!", publicou Ratinho.

Outros políticos de direita também se manifestaram, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em vídeo, o parlamentar comemorou a operação e insinuou que o mesmo aconteça com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, sem citar nomes.

"A gente espera muito que seja aí o fim de todo ditador, seja presidente ou juiz da América Latina", afirmou. Em outra publicação, Nikolas divulgou uma montagem com o presidente Lula sendo preso por militares americanos.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 03/01/2026 17:19
