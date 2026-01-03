PT condena ataque: 'Mais grave agressão internacional na América do Sul no século 21"

O PT reiterou seu compromisso com soluções construídas no âmbito de organizações multilaterais, "em especial a Organização das Nações Unidas" - (crédito: Reprodução / Reuters)

Em nota divulgada neste sábado (3/1), o Partido dos Trabalhadores (PT) condenou “veementemente” os ataques à Venezuela praticados pelos Estados Unidos. Segundo a legenda, “o ato se caracteriza como um sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama”. O partido já havia manifestado preocupação com a escalada do conflito, que tem motivações políticas e econômicas.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Desde o início de setembro, o cenário tem se agravado em razão de declarações públicas hostis, ações unilaterais e crescentes movimentações militares. Hoje, 3 de janeiro de 2026, o bombardeio em Caracas e o sequestro do presidente configuram a mais grave agressão internacional registrada na América do Sul no século 21”, destacaram.

O partido ressaltou que o conflito representa uma “preocupação séria” ao Brasil, considerando que a fronteira brasileira com a Venezuela tem cerca de dois mil quilômetros de extensão, e para a região como um todo. “A América Latina deve permanecer como uma zona de paz”.

Leia também: Governo alerta para impactos humanitários de ataque dos EUA à Venezuela

A política externa nacional, como destacou a legenda, sustenta soluções pacíficas, a não intervenção e o respeito à soberania como fundamentos da convivência internacional. O PT reiterou, então, seu compromisso com soluções construídas no âmbito de organizações multilaterais, “em especial a Organização das Nações Unidas”.

“Assim, reiteramos que a soberania dos povos, a solução pacífica das controvérsias e o respeito ao direito internacional constituem princípios centrais da política externa do Partido dos Trabalhadores e caminhos indispensáveis para a preservação da paz e da estabilidade na América Latina”, concluíram.