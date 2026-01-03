InícioPolítica
VENEZUELA

PT condena ataque: 'Mais grave agressão internacional na América do Sul no século 21"

A legenda do presidente da República condenou os ataques dos EUA e cobrou soluções construídas no âmbito de organizações multilaterais, "em especial" a ONU

Em nota divulgada neste sábado (3/1), o Partido dos Trabalhadores (PT) condenou “veementemente” os ataques à Venezuela praticados pelos Estados Unidos. Segundo a legenda, “o ato se caracteriza como um sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama”. O partido já havia manifestado preocupação com a escalada do conflito, que tem motivações políticas e econômicas.

“Desde o início de setembro, o cenário tem se agravado em razão de declarações públicas hostis, ações unilaterais e crescentes movimentações militares. Hoje, 3 de janeiro de 2026, o bombardeio em Caracas e o sequestro do presidente configuram a mais grave agressão internacional registrada na América do Sul no século 21”, destacaram.

O partido ressaltou que o conflito representa uma “preocupação séria” ao Brasil, considerando que a fronteira brasileira com a Venezuela tem cerca de dois mil quilômetros de extensão, e para a região como um todo. “A América Latina deve permanecer como uma zona de paz”.

A política externa nacional, como destacou a legenda, sustenta soluções pacíficas, a não intervenção e o respeito à soberania como fundamentos da convivência internacional. O PT reiterou, então, seu compromisso com soluções construídas no âmbito de organizações multilaterais, “em especial a Organização das Nações Unidas”.

“Assim, reiteramos que a soberania dos povos, a solução pacífica das controvérsias e o respeito ao direito internacional constituem princípios centrais da política externa do Partido dos Trabalhadores e caminhos indispensáveis para a preservação da paz e da estabilidade na América Latina”, concluíram.

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 03/01/2026 13:06
