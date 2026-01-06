Senador mineiro divulga vídeo falso feito com IA sobre o MST

Cleitinho Azevedo reafirma sua lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, após afirmar que não apoiaria o deputado federal Eduardo Bolsonaro para presidência - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) reproduziu em redes sociais, no domingo (4/1), um vídeo produzido por inteligência artificial que atribui falsamente a integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) uma suposta ameaça de invadir os Estados Unidos para libertar o ditador venezuelano Nicolás Maduro.

A gravação foi desmentida pelo próprio movimento, que classificou o conteúdo como desinformação. Nos próprios comentários da publicação do parlamentar, seguidores alertaram que o vídeo era falso. O conteúdo também tem sido compartilhado por outros políticos de direita.

No vídeo, um homem apresentado como militante do MST afirma que, “se for preciso”, o grupo iria até os Estados Unidos para “libertar o companheiro Maduro”. Segundo o movimento, a fala é inteiramente fabricada com uso de ferramentas de inteligência artificial, sem qualquer vínculo com a entidade.

A publicação ocorreu em meio à repercussão da captura pelo Exército norte-americano de Maduro, o que impulsionou a circulação do material em perfis alinhados à direita nas redes sociais. Procurado pela reportagem, o senador mineiro disse que na produção artificial não tem "mentiras". "Ou MST está a favor da prisão do maduro? Porque eu estaria fazendo fake news se estivesse compartilhando vídeos do MST dizendo que é favorável a prisão do maduro", disse.

Apesar da justificativa apresentada pelo senador, o conteúdo do vídeo não se limita a manifestar oposição à prisão de Maduro. Na gravação, os supostos integrantes do MST afirmam que o movimento poderia “invadir os Estados Unidos” para libertar o líder venezuelano.

Em nota, o MST afirmou considerar grave a disseminação de conteúdos manipulados por inteligência artificial, especialmente quando compartilhados por autoridades públicas.

“O MST repudia veementemente esse tipo de ataque e alerta que a disseminação dessas mentiras tem sido impulsionada, inclusive, por figuras públicas e autoridades que deveriam cumprir o papel de combater a desinformação em um Estado democrático de direito e não promovê-la”, diz o comunicado.