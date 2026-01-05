Mulher amordaçada pula de carro em movimento para fugir de marido

Sede da Polícia Civil na cidade de Uberlândia (MG), situada no Triângulo Mineiro - (crédito: Reprodução/Google Street View)

Uma mulher de 32 anos foi mantida em cárcere privado pelo marido, de 29, durante o fim de semana em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. A vítima conseguiu escapar ao pular de um carro em movimento e pedir ajuda em um posto de combustíveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Empresária agredida por economista consegue medida protetiva

O caso aconteceu próximo à ocupação conhecida como Fidel Castro, na Região Leste da cidade. Segundo a Polícia Militar, o homem chegou em casa com sinais de embriaguez e iniciou uma discussão com a esposa. Ele teria ameaçado a vítima com uma faca e a mantido trancada em casa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ela tentou fugir para a casa de um parente no mesmo assentamento, mas foi alcançada pelo companheiro que amarrou as suas mãos e seus pés, amordaçou-a e a colocou no banco de trás de um veículo.

O homem deixou o local com a vítima e, ao se deslocar até um posto de combustíveis para abastecer, a mulher conseguiu abrir a porta e saltar do carro em movimento, pedindo ajuda aos funcionários.

Leia também: Duas mulheres morrem em incêndio na Bahia; suspeita é de feminicídio



O suspeito fugiu com o veículo, mas foi localizado e preso por uma equipe da Polícia Militar durante as buscas. O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Uberlândia. A vítima sofreu lesões leves nos braços e nas pernas.