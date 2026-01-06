Flávio Bolsonaro elogia ação dos EUA na Venezuela

Em entrevista ao jornalista Paulo Figueiredo nesta terça-feira (6/1), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) elogiou a ação dos Estados Unidos contra o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. Ele classificou o governo venezuelano como um “narcoestado” e afirmou que o presidente norte-americano Donald Trump teve “coragem” ao autorizar a ofensiva.

“Nós temos que dar os parabéns ao presidente Trump pela coragem de ter dado um duro golpe num narcoestado. A Venezuela é hoje uma das principais rotas de tráfico e que alimentava outras ditaduras. O Brasil mesmo sofria com isso”, disse. Segundo ele, Maduro responde a processos nos Estados Unidos sob acusação de envolvimento com o narcotráfico.

Flávio também citou o fluxo migratório venezuelano como reflexo da crise humanitária no país. “Oito milhões de venezuelanos fugiram de lá por medo da perseguição e da miséria. Enquanto o Maduro comia carne nobre, o povo comia carne de cachorro. Essa é a Venezuela que voltou a ser libertada. Apesar de possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo, a riqueza não é distribuída à população. Esse é o primeiro passo para retomada da democracia”, afirmou.

O senador ainda rebateu críticas sobre o método da intervenção. “Muitos não concordam com a forma que foi feita, mas queriam que fosse feito como? Um país na situação que estava a Venezuela, com um ditador de mão forte, que não só perseguia como matava os seus opositores políticos. Um presidente que fraudou uma eleição para se manter no poder, um sistema podre, corrompido."

Flávio ainda comenta sobre como isso afeta o Brasil. “Acho que pode sobrar para o Brasil porque o Maduro tem essa ligação umbilical, comercial e financeira com o PT, que tem o Lula sua principal figura. Pode vir muita coisa que não vai me surpreender, mas vai surpreender muita gente aqui no Brasil. Principalmente porque o Maduro e Lula são 'parças', carne e unha.”