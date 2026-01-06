InícioPolítica
Moraes segue avaliação médica e nega ida de Bolsonaro a hospital

Decisão afirma que não há necessidade de encaminhamento imediato, conforme avaliação de médico da PF que examinou ex-presidente

Na decisão, o magistrado citou avaliação do médico da Polícia Federal, que constatou apenas ferimentos leves sem necessidade de hospitalização - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou o encaminhamento de Jair Bolsonaro ao hospital para realização de exames após queda na madrugada nesta terça-feira (6/1). Na decisão, o magistrado citou avaliação do médico da Polícia Federal (PF), que constatou apenas ferimentos leves sem necessidade de hospitalização. 

A medida, no entanto, frisa que a defesa de Bolsonaro tem direito a solicitação de exames, desde que o requerimento seja feito com antecedência e indique quais os procedimentos necessários. 

O ex-presidente teria caído e batido a cabeça em um móvel do quarto onde cumpre pena na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília (DF). Segundo a PF, Bolsonaro relatou o incidente à equipe de plantão e foi atendido. O caso foi divulgado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que afirmou que o marido teve uma crise durante a noite. "Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita", relatou. 

Ainda na manhã desta terça, nas redes sociais, Michelle informou que estavam a caminho do hospital, onde Bolsonaro passaria por exames. A PF chegou a confirmar o encaminhamento para o hospital DF Star, mas voltou até e alegou que medida dependeria de aprovação do Supremo. 

A incerteza sobre o encaminhamento movimentou a imprensa e familiares de Bolsonaro. A ex-primeira-dama esteve na unidade hospitalar junto ao médico particular. 

Correio flagrou os dois saindo da Superintendência pela manhã rumo ao DF Star, onde permaneceram até por volta de 16h.

Além dos jornalistas, a movimentação de apoiadores foi discreta. Presente no local, a reportagem do Correio avistou apenas uma apoiadora, que aguardava a possível chegada do ex-presidente. 

Histórico de saúde

O incidente ocorre dias após Bolsonaro receber alta hospitalar e voltar para o quarto onde cumpre pena, em 1º de janeiro. No Natal, o ex-presidente foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral. Ele precisou passar por outra intervenção cirúrgica, desta vez para controlar as persistentes crises de soluço.  

O ex-presidente segue o cumprimento de pena na Superintendência da PF após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar mais um requerimento da defesa, que pediu prisão domiciliar. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes alegou que não houve agravamento do quadro clínico de Bolsonaro e que o acompanhamento médico pode ser feito nas dependências da PF sem prejuízos ao tratamento. 

Por Gabriella Braz e Raphaela Peixoto
postado em 06/01/2026 16:19 / atualizado em 06/01/2026 16:43
