Bia Kicis faz apelo para Bolsonaro cumprir prisão domiciliar por razões humanitárias

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) esteve na manhã desta quarta-feira (7/1) no Hospital DF Star, em Brasília, onde falou com a imprensa antes da chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao local. A autorização da saída de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso, foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Em sua declaração, Kicis fez um apelo para que Bolsonaro possa cumprir prisão domiciliar por razões humanitárias. Segundo a deputada, apesar de não estar em uma cela convencional, a situação atual do ex-presidente na PF ainda representa uma forma de restrição severa. “É uma sala, né, gente? Mas não deixa de ser uma cela. Então, Bolsonaro precisa ir pra casa”, afirmou.

A parlamentar destacou o estado de saúde de Bolsonaro, mencionando a idade e os problemas médicos enfrentados desde o atentado sofrido em 2018. “Ele era um atleta antes dessa facada, então ele já está pagando um preço muito alto”, disse. Para Bia, o ideal seria que o ex-presidente pudesse permanecer em casa, sob os cuidados da família. “Que a Michelle possa cuidar dele, seus filhos possam cuidar dele, junto com pessoas que não vão permitir que ele tenha novos problemas que possam até vir a ser fatais”, reforçou.

Bia Kicis informou ainda que decidiu ir ao hospital após a confirmação de que os exames haviam sido finalmente autorizados. Segundo ela, havia expectativa de que Bolsonaro fosse levado inicialmente à Polícia Federal, e apoiadores já se deslocavam para lá quando a informação sobre os exames foi divulgada. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, de acordo com a deputada, também estava a caminho do local.

A parlamentar do DF relatou apreensão com o quadro clínico do ex-presidente, citando alertas feitos por médicos. “Às vezes um tombo como esse, na hora, você pode até não detectar um problema, mas ele pode se manifestar mais tarde, a médio prazo”, afirmou.

“Estamos lidando com vida. E a vida, quando está em risco, ela não espera”, concluiu a deputada, ao reforçar o pedido por medidas que, segundo ela, preservem a saúde do ex-presidente enquanto os exames são realizados.