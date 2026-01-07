InícioPolítica
Estado de saúde

Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão para exames médicos

Decisão ocorre um dia após o ex-presidente sofrer uma queda na cela da PF, em Brasília

Bolsonaro recebeu atendimento inicial ainda na unidade da PF, e a defesa solicitou a autorização judicial para exames mais detalhados fora do local - (crédito: Reprodução/Instagram)
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (7/12) o deslocamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a realização de exames médicos. A decisão foi tomada após Bolsonaro bater a cabeça ao sofrer uma queda dentro da cela onde está custodiado na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

No despacho, Moraes afirmou: “autorizo Jair Messias para o deslocamento para a realização de exames”, ressaltando que a medida atende à necessidade de avaliação médica complementar. Ontem (6), Bolsonaro recebeu atendimento inicial ainda na unidade da PF, e a defesa solicitou a autorização judicial para exames mais detalhados fora do local.

A ida para os procedimentos médicos deverá ocorrer sob escolta e seguindo os protocolos de segurança determinados pela Polícia Federal, com posterior retorno do ex-presidente ao local de custódia.

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 07/01/2026 09:48 / atualizado em 07/01/2026 10:04
