Após liberação de Moraes, Bolsonaro chega ao DF Star para novos exames médicos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Hospital DF Star, em Brasília, às 11h25 da manhã desta quarta-feira (7/1), onde passou a receber atendimento médico e será submetido a novos exames. Bolsonaro deixou o local por volta das 17h e voltou para a sede da Polícia Federal (PF).

A ida à unidade de saúde foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a queda sofrida por Bolsonaro na cela da Polícia Federal.

Em frente ao hospital, há uma concentração de manifestantes pró-Bolsonaro. O grupo se reúne em oração e demonstra apoio ao ex-presidente enquanto ele passa pelas avaliações médicas. Após os procedimentos, Bolsonaro deverá retornar à custódia da Polícia Federal, conforme determinação judicial.

