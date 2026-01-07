InícioPolítica
Saúde

Lula cita demora por cirurgia na cabeça ao anunciar hospitais inteligentes

Lula comentou que teve que ir a São Paulo para uma cirurgia de emergência na cabeça, em 2024, e que levou horas para ser atendido mesmo sendo o presidente

Lula sofreu um acidente doméstico em outubro de 2024, após escorregar no banheiro do Palácio da Alvorada e bater a cabeça - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Lula sofreu um acidente doméstico em outubro de 2024, após escorregar no banheiro do Palácio da Alvorada e bater a cabeça - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou nesta quarta-feira (7/1) a demora ao receber atendimento médico após bater a cabeça em um acidente, em  2024, ao anunciar a construção de uma rede de hospitais inteligentes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Lula destacou que, mesmo sendo presidente, e com a gravidade da lesão, teve que esperar três horas e pegar um voo para São Paulo para ser atendido, e defendeu a instalação de um hospital inteligente em Brasília.

“Imediatamente, os médicos ficaram todos apavorados e disseram que eu tinha que ir para São Paulo urgente. Eu estava na capital do país, e disseram que eu tinha que ir para São Paulo urgente para fazer o tratamento. Não tinha nem o avião presidencial aqui”, disse Lula em solenidade fechada no Planalto.

“Eu tive que esperar nessa emergência três horas no hospital, e depois viajar mais uma hora e meia de avião. Quando eu cheguei no hospital, da equipe médica, dos quatro que estavam lá, dois estavam chorando porque achavam que eu poderia ter entrado em coma dentro do avião”, acrescentou. 

Lula sofreu um acidente doméstico em outubro de 2024, após escorregar no banheiro do Palácio da Alvorada e bater a cabeça. Em dezembro, ele passou mal como consequência do acidente, e precisou passar por um procedimento de emergência para drenar uma hemorragia no crânio.

Ele comentou o caso ao anunciar a Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do Sistema Único de Saúde (SUS), que contará com UTIs e hospitais de alta tecnologia, usando ferramentas como a Inteligência Artificial (IA).

“Então, eu espero que esses anúncios que estamos fazendo aqui, de coisa inteligente, que a gente coloque uma coisa inteligente em Brasília, porque, se isso aconteceu com o presidente, imagina com o coitado do povo”, enfatizou.

Lula cobra entrega

Durante a cerimônia, Lula também cobrou que as obras sejam finalizadas o quanto antes, e pediu aos seus auxiliares uma previsão. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, as UTIs inteligentes devem entrar em funcionamento ainda neste ano. Já o primeiro hospital inteligente, que será construído do zero, em São Paulo, deve demorar de três a quatro anos para ficar pronto.

Além de Lula e Padilha, também participaram do anúncio o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e a ex-presidente da República e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff. O chamado “Banco dos Brics” fez um aporte de R$ 1,7 bilhão para a construção do Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/01/2026 13:42 / atualizado em 07/01/2026 14:07
SIGA
x