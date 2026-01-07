"Até animais recebem tratamento melhor", diz Izalci sobre Bolsonaro

O senador Izalci Lucas (PL-DF), líder da oposição no Congresso Nacional, falou com a imprensa nesta quarta-feira após deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e fez críticas ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelas autoridades.

Em sua declaração, Izalci questionou se os episódios recentes ainda podem ser considerados justiça e afirmou que a situação “machuca a alma”. Segundo o senador, o tratamento dispensado a Bolsonaro não seria compatível com o que se espera de um ex-presidente da República, destacando o impacto da situação sobre familiares e apoiadores.

O parlamentar afirmou que justiça pressupõe julgamento justo, pena proporcional e tratamento adequado, e declarou ver no caso de Bolsonaro uma condenação que considera excessiva e um tratamento que classificou como inadequado. Izalci também comparou a situação com a de outros ex-presidentes, como Fernando Collor, Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que, na avaliação dele, Bolsonaro estaria recebendo um tratamento diferente.

Ao mencionar a queda sofrida pelo ex-presidente e o histórico de problemas de saúde, o senador criticou a condução do caso e afirmou que as decisões do Supremo Tribunal Federal refletem, em sua visão, mais animosidade do que justiça.