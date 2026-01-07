InícioPolítica
REGIME FECHADO

"Até animais recebem tratamento melhor", diz Izalci sobre Bolsonaro

Senador Izalci Lucas questiona decisões judiciais e fala em "tratamento desumano" ao ex-presidente

Izalci Lucas - (crédito: William Sant'Ana)
Izalci Lucas - (crédito: William Sant'Ana)

O senador Izalci Lucas (PL-DF), líder da oposição no Congresso Nacional, falou com a imprensa nesta quarta-feira após deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e fez críticas ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelas autoridades.

Em sua declaração, Izalci questionou se os episódios recentes ainda podem ser considerados justiça e afirmou que a situação “machuca a alma”. Segundo o senador, o tratamento dispensado a Bolsonaro não seria compatível com o que se espera de um ex-presidente da República, destacando o impacto da situação sobre familiares e apoiadores.

O parlamentar afirmou que justiça pressupõe julgamento justo, pena proporcional e tratamento adequado, e declarou ver no caso de Bolsonaro uma condenação que considera excessiva e um tratamento que classificou como inadequado. Izalci também comparou a situação com a de outros ex-presidentes, como Fernando Collor, Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que, na avaliação dele, Bolsonaro estaria recebendo um tratamento diferente.

Ao mencionar a queda sofrida pelo ex-presidente e o histórico de problemas de saúde, o senador criticou a condução do caso e afirmou que as decisões do Supremo Tribunal Federal refletem, em sua visão, mais animosidade do que justiça.

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Tags

Por Danandra Rocha
postado em 07/01/2026 14:01
