Evento que marca os três anos do 8/1 começa com gritos de "Sem anistia"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda nesta quinta-feira (8/1) o evento que marca à vitória de instituições democráticas frente aos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. A cerimônia ocorre no Palácio do Planalto, edifício que foi um dos alvos dos ataques.

Sob os gritos de "Sem Anistia", a cerimônia no Salão Nobre do Palácio conta com a participação de governadores e aliados de Lula. Na prévia do evento, um vídeo com falas de Lula em prol da memória do 8 de janeiro foi transmitido ao público.

"A tentativa do golpe de 8 de janeiro de 2013 veio para nos lembrar que a democracia não é uma conquista inabalável. Ela será uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores", destacou o líder petista no início de seu discurso.

O presidente Lula anunciou na cerimônia o veto ao projeto de redução de penas, o chamado PL da Dosimetria. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiram não participar do evento no Planalto.

