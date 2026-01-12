Carlos Bolsonaro relata abalo psicológico e crise de saúde do pai

09/06/2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia os interrogatórios dos réus do chamado ?núcleo 1? ou ?núcleo crucial? da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. presente Ex Presidente Jair Bolsonaro - Mauro Cid - General Heleno entre Outros - E Ministro Alexandre de Moraes. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais neste domingo (11/1) para detalhar o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Em publicação no Instagram, Carlos afirma que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do ex-presidente precisou ser chamado à prisão diante da persistência de sintomas físicos e do agravamento do quadro psicológico.

Segundo o ex-vereador, Bolsonaro apresenta “crises persistentes de soluços” que evoluíram para “um quadro de azia constante”, o que estaria comprometendo sua alimentação e sono. Carlos também destacou o impacto emocional da custódia, afirmando ser “perceptível o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária”. O problema faz parte de uma série de problemas de saúde causados após o ex-presidente ser atingido por uma facada durante a eleição de 2018.

A manifestação ocorre dias após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar o deslocamento de Jair Bolsonaro para fazer exames médicos fora da unidade da Polícia Federal. A decisão foi tomada na quarta-feira (7/1) depois de o ex-presidente sofrer uma queda dentro da cela e bater a cabeça.





Veja o texto completo:

Prezados,

O médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026, à prisão, após sermos informados de que suas crises persistentes de soluços evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível, ainda, o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária.