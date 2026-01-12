InícioPolítica
Carlos Bolsonaro relata abalo psicológico e crise de saúde do pai

Filho "02" do ex-presidente afirma que Jair Bolsonaro sofre de soluços constantes e grave abalo emocional. Médico foi chamado à PF dias após ex-presidente sofrer queda

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais neste domingo (11/1) para detalhar o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Em publicação no Instagram, Carlos afirma que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do ex-presidente precisou ser chamado à prisão diante da persistência de sintomas físicos e do agravamento do quadro psicológico.

Segundo o ex-vereador, Bolsonaro apresenta “crises persistentes de soluços” que evoluíram para “um quadro de azia constante”, o que estaria comprometendo sua alimentação e sono. Carlos também destacou o impacto emocional da custódia, afirmando ser “perceptível o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária”. O problema faz parte de uma série de problemas de saúde causados após o ex-presidente ser atingido por uma facada durante a eleição de 2018.

A manifestação ocorre dias após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar o deslocamento de Jair Bolsonaro para fazer exames médicos fora da unidade da Polícia Federal. A decisão foi tomada na quarta-feira (7/1) depois de o ex-presidente sofrer uma queda dentro da cela e bater a cabeça. 


Veja o texto completo:

Prezados,

O médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026, à prisão, após sermos informados de que suas crises persistentes de soluços evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível, ainda, o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 12/01/2026 00:39 / atualizado em 12/01/2026 00:43
