Bolsonaro pede smart TV para acessar YouTube na prisão

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu a instalação de uma smart TV com acesso à internet na cela onde o ex-presidente está preso, para que ele possa assistir a conteúdo jornalístico veiculado pelo YouTube.

O requerimento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) cita nominalmente a plataforma de vídeos e explica que o capitão reformado não pretende utilizar redes sociais ou outras funções disponíveis no modelo de televisão.

"O uso do equipamento se restringirá ao acompanhamento de canais de divulgação de notícias, inclusive por meio de plataformas de streaming amplamente utilizadas para veiculação de conteúdo jornalístico, como o YouTube, em sua função estritamente informativa", diz o texto.

Bolsonaro está preso em uma sala na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília (DF), após condenação por tentativa de golpe de Estado.

Filho “02” do ex-presidente, Carlos Bolsonaro (PL) o visitou nessa quinta-feira (8/1) e levou um novo rádio para que ele possa “ao menos possa escutar algumas estações”.

Leitura para reduzir pena

Outro documento enviado pela defesa de Bolsonaro ao STF envolve mais um passatempo que ele pode ter na prisão. Os advogados pediram que o ex-presidente possa usar a leitura de livros na redução da pena de 27 anos e três meses de prisão.

A solicitação dos advogados de Bolsonaro está baseada em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que regulamentou a remição de pena por meio da leitura, prevista na Lei de Execução Penal. A cada obra lida e avaliada, quatro dias da punição são abatidos.

Ao fim de cada leitura, o preso deve apresentar uma resenha sobre o livro, submetida à avaliação de uma comissão e, depois, homologada judicialmente.

