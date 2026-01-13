Boulos vai percorrer o país para levar ações do governo às ruas em ano eleitoral

O programa reúne ações de 11 ministérios e tem como foco apresentar políticas públicas diretamente aos cidadãos, além de promover a busca ativa de possíveis beneficiários. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A partir de fevereiro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSol), iniciará uma ampla agenda de viagens pelo país para divulgar o programa Governo do Brasil na Rua, uma iniciativa do Palácio do Planalto para reforçar a presença do governo federal junto à população em um ano marcado pelo calendário eleitoral.

O roteiro prevê passagens pelos 26 estados e pelo Distrito Federal até 26 de junho. As primeiras visitas estão previstas para Macapá e Porto Alegre. Antes do Carnaval, Boulos deve ir a Palmas e Teresina e, na sequência, a capitais como Goiânia, Vitória, Natal, Rio de Janeiro e Belém.

O programa reúne ações de 11 ministérios e tem como foco apresentar políticas públicas diretamente aos cidadãos, além de promover a busca ativa de possíveis beneficiários. Entre os projetos que serão divulgados estão o Acredita, o Pé-de-Meia, a Reforma Casa Brasil e o Aqui Tem Especialistas.

Além das agendas presenciais, a estratégia inclui entrevistas a rádios e emissoras de televisão locais, com o objetivo de ampliar o alcance da comunicação institucional. Boulos também deverá se reunir com lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais em cada região visitada.

Ao escolhê-lo para comandar a Secretaria-Geral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encarregou o ministro de fortalecer a ponte entre o governo e as bases sociais. A pasta é responsável pela interlocução com a sociedade civil organizada e pela articulação de pautas ligadas à participação popular.

Nos bastidores, a avaliação é de que o giro nacional será uma das principais apostas do Planalto para recuperar apoio em segmentos que se afastaram da base governista, sobretudo nas periferias urbanas. A ideia é combinar presença física, divulgação de programas e diálogo direto para reforçar a imagem do governo junto ao eleitorado. Lembrando que o governo já fez um programa parecido em 2023 com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.