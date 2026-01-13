InícioPolítica
Lula nomeia Lima e Silva para cargo de ministro da Justiça

Servidor público aposentado, com carreira longa no Ministério Público da Bahia, já havia assumido a pasta por um breve período em 2016

Lula nomeia novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva (a direita), e o ministro interino Manoel Carlos de Almeida (a esquerda) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira (13/1) a escolha do jurista Wellington Cesar Lima e Silva para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Silva, que atualmente ocupa o cargo de advogado-geral da Petrobras, substituirá o ex-ministro Ricardo Lewandowski.

A nomeação marca o retorno de Wellington ao comando da pasta, após uma breve passagem em março de 2016, durante o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, agora com a situação jurídica regularizada devido à aposentadoria.

A nomeação havia sido barrada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que definiu que membros do Ministério Público (MP) não poderiam ser nomeados para cargos sem relação com a função que ocupam no órgão. Lima e Silva era servidor de carreira do MP da Bahia, e, apesar de ter a possibilidade se deixasse o serviço público, ele optou por manter a carreira.

O novo ministro possui um histórico de ligação com o núcleo político do governo da Bahia, tendo chefiado o MP estadual como Procurador-Geral de Justiça por dois mandatos consecutivos, sendo indicado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado Federal. Em 2023, o jurista se aposentou e assumiu a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. 

Por Francisco Artur de Lima, Iago Mac Cord e Victor Correia
postado em 13/01/2026 19:25 / atualizado em 13/01/2026 19:29
