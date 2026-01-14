Flávio fecha porta para Tarcísio na corrida presidencial

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, ontem, que Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aliado do grupo político chefiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiará sua pré-candidatura à Presidência da República. O comentário do filho 01 vem horas depois que uma pesquisa de opinião, divulgada mais cedo, coloca o governador de São Paulo como um adversário com chances de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto.

A declaração de Flávio foi dada na saída da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após visita ao pai, que cumpre pena por chefiar uma quadrilha que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. "Tarcísio está com a gente. Ele vai declarar esse apoio do jeito dele, no momento certo", garantiu.

Segundo Flávio, apesar de pressões para que o governador se posicione publicamente desde já, a avaliação do grupo é de que o calendário eleitoral ainda está distante. O senador afirmou confiar na "lealdade" de Tarcísio e ressaltou que o chefe do Executivo paulista é um trunfo eleitoral relevante. "Qualquer candidato gostaria de ter um governador bem avaliado, competente e aliado. Ele é uma cria do presidente Bolsonaro", frisou.

O senador também detalhou sua recente viagem aos Estados Unidos, onde esteve com o irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive no país desde o ano passado. De acordo com Flávio, o filho 03 organizou encontros reservados com interlocutores estrangeiros para apresentá-lo como pré-candidato ao Planalto. "Foram conversas estratégicas para me apresentar como pré-candidato à Presidência do Brasil", afirmou, negando ter solicitado reuniões com autoridades, como o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ou o presidente Donald Trump.

Flávio anunciou que deve iniciar, em 25 de janeiro, um giro por Israel, Emirados Árabes Unidos e França, com o objetivo de dialogar com lideranças de extrema-direita e ampliar a rede de contatos no exterior. Ele disse que a estratégia faz parte da construção de sua candidatura e da tentativa de projetar o clã no cenário internacional.

No plano interno, Flávio afirmou que as articulações com partidos e lideranças de centro-direita estão em curso, embora sem anúncios formais. Segundo ele, pesquisas internas encomendadas por diferentes siglas indicariam a consolidação de seu nome como um dos principais adversários de Lula. E criticou levantamentos que apontam que Tarcísio é mais competitivo — como o que foi divulgado mais cedo.

Ao falar sobre alianças eleitorais, descartou discussões sobre vice no momento e elogiou Romeu Zema (Novo), mas reconheceu que o governador de Minas Gerais tem projeto próprio. Para o senador, o objetivo da direita é construir uma frente capaz de derrotar o PT em 2026 e retomar o comando do país.

Antes, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou mais um recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro, que pedia a anulação do julgamento que condenou o ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão. O magistrado considerou "absolutamente incabível juridicamente a interposição desse recurso após o trânsito em julgado do acórdão condenatório".



