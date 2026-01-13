InícioPolítica
JUSTIÇA E SEGURANÇA

Abradep parabeniza Lima e Silva por indicação ao Ministério da Justiça

A entidade destacou o perfil técnico e institucional do ex-promotor de Justiça e advogado nomeado por Lula nesta terça-feira (13/1)

Wellington irá suceder o ex-ministro Ricardo Lewandowski na chefia da pasta - (crédito: Valter Campanato / Agência Brasil)
Wellington irá suceder o ex-ministro Ricardo Lewandowski na chefia da pasta - (crédito: Valter Campanato / Agência Brasil)

A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) parabenizou oficialmente, nesta terça-feira (13/1), o advogado e ex-promotor de Justiça Wellington César Lima e Silva por sua indicação ao cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Wellington foi nomeado após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro interino da pasta, Manoel Carlos de Almeida, no Palácio do Planalto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A entidade fundamentou seu apoio destacando o perfil técnico e institucional do novo ministro, o considerando qualificado para a condução das políticas da pasta, “e deseja uma gestão comprometida com a Constituição, o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e o diálogo republicano entre os Poderes e as instituições, valores essenciais para a condução da política de Justiça e de Segurança Pública no país”.

“A Academia registra, ainda, seu reconhecimento à gestão do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que contribuiu com sua experiência jurídica e institucional à frente da pasta, assim como ao ministro interino Manoel Carlos de Almeida Neto, pela condução responsável e técnica do Ministério da Justiça e da Segurança Pública no período de transição”, concluiu a Abradep.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 13/01/2026 22:07
SIGA
x