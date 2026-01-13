Abradep parabeniza Lima e Silva por indicação ao Ministério da Justiça

Wellington irá suceder o ex-ministro Ricardo Lewandowski na chefia da pasta - (crédito: Valter Campanato / Agência Brasil)

A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) parabenizou oficialmente, nesta terça-feira (13/1), o advogado e ex-promotor de Justiça Wellington César Lima e Silva por sua indicação ao cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Wellington foi nomeado após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro interino da pasta, Manoel Carlos de Almeida, no Palácio do Planalto.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A entidade fundamentou seu apoio destacando o perfil técnico e institucional do novo ministro, o considerando qualificado para a condução das políticas da pasta, “e deseja uma gestão comprometida com a Constituição, o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e o diálogo republicano entre os Poderes e as instituições, valores essenciais para a condução da política de Justiça e de Segurança Pública no país”.

Leia também: Lula aposta em nome de confiança do PT da Bahia para Ministério da Justiça

“A Academia registra, ainda, seu reconhecimento à gestão do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que contribuiu com sua experiência jurídica e institucional à frente da pasta, assim como ao ministro interino Manoel Carlos de Almeida Neto, pela condução responsável e técnica do Ministério da Justiça e da Segurança Pública no período de transição”, concluiu a Abradep.