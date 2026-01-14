Lula vai se reunir com representantes da União Europeia no Rio

Líder petista se reunirá com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyer - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá reuniões com os presidentes da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyer, e do Conselho Europeu, Antônio Costa. Os encontros, segundo o Planalto, são previstos para esta sexta-feira (16/1), no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os contatos de Lula com representantes do bloco europeu ocorrerão um dia antes da possível assinatura do acordo bilateral entre Mercosul e União Europeia, no sábado (17), no Paraguai, nação que atualmente preside o bloco sul-americano.

As reuniões no Rio vão tratar tanto do acordo quanto de uma agenda internacional em comum. Um dos possíveis temas da reunião é a instabilidade na Venezuela. O Brasil e o bloco europeu se posicionaram contra a invasão dos Estados Unidos no país de Nicolás Maduro, nos primeiros dias deste ano.

Além da reunião com líderes da União Europeia, a ida de Lula para o Rio de Janeiro vai contar com a presença do presidente brasileiro na cerimônia que marca os 90 anos da criação do salário-mínimo.