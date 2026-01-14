Caso Master: Tarcísio nega vínculo com alvo da PF e doador de sua campanha

A campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou, em nota, que contou com mais de “600 doadores e foi conduzida com total respeito às leis eleitorais”. Segundo a assessoria, o governador não possui vínculo ou relação com o doador citado, nem conhecimento prévio de eventuais condutas alheias à campanha. A prestação de contas, acrescenta o comunicado, foi devidamente aprovada pela Justiça Eleitoral.
A manifestação ocorre após repercussão sobre informações de doações feitas por Fabiano Campos Zettel, empresário, pastor evangélico e cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Como publicado pelo Correio, dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que Zettel destinou R$ 2 milhões à campanha de Tarcísio ao governo paulista e R$ 3 milhões à tentativa de reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022.
As cifras colocam Zettel como o maior doador individual das duas campanhas, atrás apenas dos recursos repassados pelos partidos por meio do fundo eleitoral. As doações são legais e declaradas à Justiça Eleitoral, mas passaram a ser citadas no contexto das investigações que envolvem o Banco Master.
Zettel é investigado no âmbito da operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo a instituição controlada por Vorcaro. O empresário teve endereços alvo de buscas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (14/1).
