Caso Master: Tarcísio nega vínculo com alvo da PF e doador de sua campanha

A campanha do governador de SP afirmou, em nota, que contou com mais de "600 doadores e foi conduzida com total respeito às leis eleitorais" - (crédito: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

A campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou, em nota, que contou com mais de “600 doadores e foi conduzida com total respeito às leis eleitorais”. Segundo a assessoria, o governador não possui vínculo ou relação com o doador citado, nem conhecimento prévio de eventuais condutas alheias à campanha. A prestação de contas, acrescenta o comunicado, foi devidamente aprovada pela Justiça Eleitoral.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A manifestação ocorre após repercussão sobre informações de doações feitas por Fabiano Campos Zettel, empresário, pastor evangélico e cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Como publicado pelo Correio, dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que Zettel destinou R$ 2 milhões à campanha de Tarcísio ao governo paulista e R$ 3 milhões à tentativa de reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022.

As cifras colocam Zettel como o maior doador individual das duas campanhas, atrás apenas dos recursos repassados pelos partidos por meio do fundo eleitoral. As doações são legais e declaradas à Justiça Eleitoral, mas passaram a ser citadas no contexto das investigações que envolvem o Banco Master.

Zettel é investigado no âmbito da operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo a instituição controlada por Vorcaro. O empresário teve endereços alvo de buscas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (14/1).

Saiba Mais Política Oposição pede ao STF tornozeleira e retenção de passaporte de Lulinha

Oposição pede ao STF tornozeleira e retenção de passaporte de Lulinha Política Nikolas Ferreira paga R$ 65 mil a Duda após derrota na Justiça

Nikolas Ferreira paga R$ 65 mil a Duda após derrota na Justiça Política As conexões de Daniel Vorcaro e do Banco Master na política e na Justiça

As conexões de Daniel Vorcaro e do Banco Master na política e na Justiça Política Lula conversa com Wagner Moura e Kleber Mendonça sobre força do cinema

Lula conversa com Wagner Moura e Kleber Mendonça sobre força do cinema Política Quaest indica Lula na frente em todos os cenários de 2º turno; disputa mais apertada é com Tarcísio