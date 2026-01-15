InícioPolítica
TRAMA GOLPISTA

Sóstenes Cavalcante (PL) critica transferência de Bolsonaro: "Vingança"

Deputado usou as redes sociais para sair em defesa do ex-presidente após decisão de Alexandre de Moraes

Parlamentar afirma que Moraes exerce
Parlamentar afirma que Moraes exerce "tirania com verniz político" - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL) criticou, pelas redes sociais, a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papudinha, nesta quinta-feira (15/1). Segundo o parlamentar, a decisão do ministro do Superior Tribunal Federal Alexandre de Moraes é uma “punição política” e “vingança travestida de legalidade”.

“O que vemos não é justiça”, escreveu o deputado. “É autoritarismo de toga, abuso de poder institucionalizado, a caneta usada como cassetete”. 

O parlamentar — fiel defensor da anistia aos presos pelo 8/1 e autor de projetos de lei polêmicos, como a "PL do Estupro" — também afirma que Moraes "concentra poder" e que exerce "tirania com verniz político".

Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, foi transferido nesta quinta-feira (15) para a Papudinha, ao lado do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília.

 

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 15/01/2026 21:21
