Sóstenes Cavalcante (PL) critica transferência de Bolsonaro: "Vingança"

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL) criticou, pelas redes sociais, a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papudinha, nesta quinta-feira (15/1). Segundo o parlamentar, a decisão do ministro do Superior Tribunal Federal Alexandre de Moraes é uma “punição política” e “vingança travestida de legalidade”.

“O que vemos não é justiça”, escreveu o deputado. “É autoritarismo de toga, abuso de poder institucionalizado, a caneta usada como cassetete”.

O Brasil está sob um regime de arbítrio judicial.



O que vemos não é justiça.

É autoritarismo de toga, abuso de poder institucionalizado, a caneta usada como cassetete.

A transferência de um ex-presidente para penitenciária, por decisão isolada, é punição política, vingança… — Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) January 15, 2026

O parlamentar — fiel defensor da anistia aos presos pelo 8/1 e autor de projetos de lei polêmicos, como a "PL do Estupro" — também afirma que Moraes "concentra poder" e que exerce "tirania com verniz político".

Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, foi transferido nesta quinta-feira (15) para a Papudinha, ao lado do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília.

