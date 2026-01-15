InícioPolítica
PRISÃO

Bolsonaro terá 3h para receber visitas na Papudinha nesta quinta-feira (15/1)

Previsão, estabelecida pelo ministro Moraes, consta na decisão que transferiu o ex-presidente para Papudinha

Cela de Bolsonaro na Papudinha tem 64,83 m², sendo 54,76m² internos e 10,07 m² externos - (crédito: Reprodução/STF)
Transferido à Papudinha nesta quinta-feira (15/1), o ex-presidente Jair Bolsonaro terá três horas para receber visitas de familiares. As três horas do tempo de visitação, de acordo com a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi uma excepcionalidade estabelecida apenas para esta quinta-feira, dia da transferência entre a Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha. 

Até o momento, o Correio apurou não haver registros de que a família Bolsonaro veio visitá-lo na Papuda.

Visitação semanal

Na decisão do ministro Moraes, Bolsonaro é autorizado a receber visitas da família apenas nas quartas e quintas-feiras com duração de seis horas em cada dia. Cada visita poderá permanecer até duas horas, das 8h às 10h; de 11h às 13h, ou das 14h às 16h.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 15/01/2026 20:15 / atualizado em 15/01/2026 20:16
