Bolsonaro passa por exame de corpo de delito e segue para a Papudinha

Momento da chegada de Bolsonaro à Papudinha: novo local para cumprir pena - (crédito: Pedro Mesquita / CB / DA Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao complexo da Papudinha, em Brasília, após realizar exames de corpo e delito. A informação foi confirmada ao Correio por interlocutores no Supremo Tribunal Federal (STF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A movimentação de Bolsonaro ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidir, nesta quinta-feira (15), que o ex-presidente deve ser transferido da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), no Setor Policial Sul, para a Papudinha, um batalhão da Polícia Militar localizado ao lado do complexo penitenciário da Papuda. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes contra a democracia e tentativa de golpe de Estado.