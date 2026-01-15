InícioPolítica
Bolsonaro passa por exame de corpo de delito e segue para a Papudinha

Ex-presidente agora terá direito a visitas de familiares por no máximo 3h ainda nesta quinta-feira (15/1)

Momento da chegada de Bolsonaro à Papudinha: novo local para cumprir pena - (crédito: Pedro Mesquita / CB / DA Press)
O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao complexo da Papudinha, em Brasília, após realizar exames de corpo e delito. A informação foi confirmada ao Correio por interlocutores no Supremo Tribunal Federal (STF).

A movimentação de Bolsonaro ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidir, nesta quinta-feira (15), que o ex-presidente deve ser transferido da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), no Setor Policial Sul, para a Papudinha, um batalhão da Polícia Militar localizado ao lado do complexo penitenciário da Papuda. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes contra a democracia e tentativa de golpe de Estado.

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Eduarda Esposito e Francisco Artur de Lima
postado em 15/01/2026 20:59 / atualizado em 15/01/2026 21:10
