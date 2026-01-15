Bolsonaro passa por exame de corpo de delito e segue para a Papudinha

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao complexo da Papudinha, em Brasília, após realizar exames de corpo e delito. A informação foi confirmada ao Correio por interlocutores no Supremo Tribunal Federal (STF).
A movimentação de Bolsonaro ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidir, nesta quinta-feira (15), que o ex-presidente deve ser transferido da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), no Setor Policial Sul, para a Papudinha, um batalhão da Polícia Militar localizado ao lado do complexo penitenciário da Papuda. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes contra a democracia e tentativa de golpe de Estado.
Eduarda EspositoRepórter
Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil