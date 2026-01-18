A lição de humildade de Raul Jungmann: "Eu não mereço"

Morreu neste domingo (17/1), o ex-ministro e diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) Raul Jungmann, aos 73 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Com trajetória marcante na política e segurança pública, foi um parceiro importante do Correio e ganhou até mesmo um artigo sobre seus feitos, escrito pelo ex-governador do Distrito Federal Cristovam Buarque.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Morre Raul Jungmann, aos 73 anos
No artigo “Darcy e Raul tem razão”, publicado em 12 de novembro do ano passado no Correio, Cristovam comentou operação no Rio de Janeiro e citou a criação de um sistema nacional de segurança, pauta defendida pelo ex-ministro. “Darcy Ribeiro e Raul Jungmann têm razão: a guerra civil precisa que o Brasil desperte e que a União adote sistemas nacionais de segurança e de escolas com qualidade igual para todos”, diz o texto.
Após a publicação, o ex-governador e professor emérito da Universidade de Brasília (UnB) foi surpreendido por áudio emocionado do amigo. “Hoje, quando eu vi o seu artigo, eu tomei um susto, nunca na minha vida eu pensei em dividir o título de um artigo com um grande brasileiro como Darcy Ribeiro”, disse Jungmann, que se declarou impactado e emocionado com o artigo. “Só quero protestar que, de fato, eu não mereço isso, mas fantástica a percepção sua”.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ao Correio, Cristovam lamentou a perda. “Raul Jungmann é uma destas pessoas que deixam não apenas saudades mas também um vazio na vida dos amigos e do país”, declarou.
Com carreira consolidada na política desde a oposição à ditadura militar, na década de 1970, Jungmann passou por diferentes governos, mostrando o trabalho de renome no executivo federal. Ele esteve à frente das pastas do Desenvolvimento Agrário (1999-2002), durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, comandou o Ministério da Defesa no mandato de Michel Temer.
Saiba Mais
- Política Morre Raul Jungmann, aos 73 anos
- Política Lula critica ofensiva dos EUA na Venezuela e alerta para riscos
- Política Manifestação pró-Bolsonaro pede anistia e critica atuação do STF
- Política Acordo de livre-comércio, enfim, é formalizado no Paraguai
- Política Flavio Bolsonaro grava vídeo e se pronuncia sobre Michelle e Tarcísio
- Política Trump convida Lula para integrar "conselho de paz" sobre Gaza