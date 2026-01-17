Trump convida Lula para integrar "conselho de paz" sobre Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar de um conselho internacional voltado à construção de um 'acordo de paz' na Faixa de Gaza, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. A proposta prevê a formação de um grupo restrito de líderes internacionais que atuariam como interlocutores políticos em busca de uma saída negociada para a guerra entre Israel e o Hamas, que já provocou milhares de mortes, deslocamentos em massa e uma grave crise humanitária na região.
A informação foi divulgada pelo portal Uol. O Correio entrou em contato para manifestações do Itamaraty e do Palácio do Planalto, mas até o momento não recebeu resposta. A matéria será atualizada em caso de explicações.
Além de Lula, Javier Milei, presidente da Argentina, foi a público compartilhar que também foi convidado para integrar o conselho. A iniciativa faz parte de uma estratégia de Trump para ampliar o diálogo internacional e envolver líderes da América Latina em um eventual processo de mediação.
Desde o início do conflito em Gaza, o Brasil tem defendido publicamente um cessar-fogo imediato e a retomada das negociações diplomáticas, com base na solução de dois Estados. Lula, inclusive, já fez declarações críticas à condução da guerra e reforçou, em fóruns internacionais, a necessidade de proteção da população civil e do respeito ao direito humanitário internacional.
Jéssica Andrade
Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil