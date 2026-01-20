Para chegar ao Supremo, Messias articula em silêncio

O advogado-geral da União, Jorge Messias, acelerou nas últimas semanas a articulação política para viabilizar sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele tem apostado em encontros reservados e conversas indiretas com lideranças do Congresso, especialmente do Senado, para reduzir resistências antes do envio formal do nome pelo Palácio do Planalto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um desses movimentos ocorreu no fim de dezembro, quando Messias se reuniu com o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) — que concorria com ele pela indicação à 11ª cadeira da Corte e era o nome defendido pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP). Segundo interlocutores do parlamentar, a conversa durou cerca de uma hora e teve como objetivo pacificar a relação entre os dois, após desgastes provocados pela disputa à indicação. O encontro serviu para reorganizar pontes políticas.

A reunião foi costurada por pessoas ligadas a Messias e a Pacheco, que trabalharam para reduzir resistências mútuas e criar um ambiente menos hostil à indicação do AGU. A estratégia de Messias tem sido evitar movimentos públicos e apostar em agendas discretas, muitas vezes fora de Brasília, com conversas preparatórias antes de qualquer encontro formal. Auxiliares relatam que, em alguns casos, a articulação passa por emissários e líderes partidários, que testam o ambiente antes de abrir portas para reuniões presenciais.

Mesmo com o Congresso em recesso até o início de fevereiro, o advogado-geral da União manteve o ritmo das articulações. Ele se reuniu, recentemente, com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), colegiado pelo qual Messias será sabatinado caso seu nome seja confirmado pelo Palácio do Planalto. O encontro foi antecedido por semanas de conversas indiretas e sinalizações de aliados. Segundo relatos, a estratégia é para garantir um ambiente favorável à sabatina. Isso porque um dos projetos do bolsonarismo é justamente derrotar a indicação ainda na CCJ e criar um constrangimento para o Palácio do Planalto logo na largada do processo.

Aproximação

Outro flanco da ofensiva de Messias é a aproximação com a bancada evangélica, tradicionalmente identificada com pautas conservadoras e, majoritariamente, alinhada ao bolsonarismo. Levantamento feito junto a deputados representantes das correntes neopentecostais indica que ao menos 28 manifestam apoio à eventual indicação do AGU — que, por sinal, também é evangélico.

O movimento, porém, é tratado com cautela. Parlamentares próximos à frente relatam que a construção desse apoio tem ocorrido de forma fragmentada, com conversas individuais e reuniões de pequenos grupos, evitando encontros amplos que possam gerar reação da ala mais radical — que tem o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), à frente.

A aproximação com os evangélicos, inclusive, enfrenta resistências entre eles. Parte da bancada vê com desconfiança a tentativa de diálogo e avalia que o apoio a Messias pode aprofundar divisões no grupo, hoje menos coeso do que no começo da atual legislatura. Ainda assim, aliados do advogado-geral destacam que seu perfil técnico e o histórico de posições consideradas conservadoras em temas sensíveis têm ajudado a reduzir objeções.

Interlocutores do Congresso avaliam que a indicação de Messias, se confirmada, terá custo político elevado. A percepção é de que consolidou-se um novo padrão de negociação para as cadeiras no STF, no qual o Executivo passa a depender de consultas mais amplas às lideranças partidárias, especialmente do Centrão. Apesar disso, os indicativos parciais são favoráveis a Messias. Pelas contas feitas até agora, ele tem chances de ser aprovado, ainda que por margem apertada, para ocupar a vaga aberta com a saída de Luís Roberto Barroso.



