Em despedida de Raul Jungmann, filhos destacam a coragem do pai

Os filhos de Raul Jungmann, Bruno Jungmann e Julia Jungmann, falaram com a imprensa durante o velório do pai realizado no Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília. Em pronunciamentos emocionados, eles destacaram o legado deixado por Raul Jungmann na vida pública e os ensinamentos construídos no convívio familiar ao longo dos anos.

Julia Jungmann afirmou que a família sente orgulho da trajetória do ex-ministro e do exemplo transmitido em casa. Segundo ela, “a gente teve o privilégio de viver com ele, de conviver, de aprender e de formar o nosso caráter”. Para a filha, o pai deixou como principal herança a defesa permanente do diálogo. “É quase um consenso que ele era um homem de diálogo, num país que tem tanta dificuldade de conversar”, disse.

Ainda de acordo com Julia, o pai acreditava na construção de soluções a partir da conversa entre diferentes visões. “Ele dialogava com militares, esquerda, direita, centro, indígenas e empresários, porque acreditava que, nas diferenças, é possível encontrar caminhos para um Brasil mais justo”, afirmou.

Bruno Jungmann ressaltou que, antes de qualquer função pública, o pai foi um brasileiro comprometido com o país. “Foi um político incansável, sempre pensando em várias formas de construir um Brasil melhor”, declarou. Ele destacou que o ex-ministro mantinha relação próxima com jornalistas e fazia questão de esclarecer decisões e posições. “Falava com todos os lados, sempre aberto ao diálogo”, afirmou.

Ao encerrar, Bruno lembrou a forma como o pai enfrentou os desafios da vida. “A coragem é uma das melhores palavras para definir o meu pai, inclusive nos momentos finais”, disse. Para ele, as homenagens vindas de pessoas com diferentes pensamentos mostram o alcance da trajetória de Raul Jungmann, marcada pelo compromisso público e pelos valores familiares.

