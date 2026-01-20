Justiça italiana adia novamente julgamento de extradição de Zambelli

A defesa de Zambelli sustenta que a filiada ao PL sofre perseguição judicial e política no Brasil - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Corte de Apelação de Roma adiou, mais uma vez, a audiência para decidir se a ex-deputada federal Carla Zambelli será extraditada ou não para o Brasil. Houve sessão nesta terça-feira (20/1), mas os magistrados italianos não chegaram a uma conclusão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar do Ministério Público da Itália se posicionar a favor da extradição, o julgamento, que decidirá o futuro da ex-parlamentar, já foi adiado outras três vezes por motivos diversos. O primeiro deles ocorreu após a defesa de Zambelli aderir a uma greve de advogados romanos. Já o segundo e o terceiro derivaram da apresentação de novos documentos de defesa para o Tribunal.

A intenção da Corte é ouvir a defesa da ex-parlamentar e avaliar os documentos enviados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Os escritos afirmam que a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, onde Zambelli ficará presa caso seja extraditada para o Brasil, oferece salubridade, assistência às detentas e segurança, além de possuir atendimento médico e cursos técnicos. O magistrado também expôs que nunca houve rebelião na penitenciária.

A defesa de Zambelli, no entanto, usará de questionamentos ao sistema carcerário brasileiro, além de alegar que a filiada ao PL sofre perseguição judicial e política no Brasil.

Leia também: Defesa diz que renúncia de Zambelli foi estratégia para evitar cassação

O STF condenou Carla Zambelli duas vezes: por invadir os sistemas do CNJ, em atuação com o hacker Walter Delgatti, e pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

A bolsonarista fugiu para a Itália em junho, onde tem cidadania, e foi presa no país depois de um mês foragida.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro