Lula sobre comportamento de Trump: "Quer governar o mundo pelo Twitter"

Lula ironizou a forma como Trump se comunica e toma posições públicas por meio das redes sociais - (crédito: BBC/Monika Ghosh)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o uso excessivo das redes sociais por lideranças políticas e direcionou ataques ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante discurso nesta terça-feira (20/1), no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A declaração ocorreu durante a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa "Minha Casa, Minha Vida".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao comentar o comportamento do mandatário norte-americano, Lula ironizou a forma como Trump se comunica e toma posições públicas por meio das redes sociais. “Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala alguma coisa e todo dia fala da coisa que ele falou”, afirmou o presidente brasileiro, ao destacar o impacto desse tipo de postura na política internacional.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Trump, que atualmente utiliza o Truth Social, rede social criada por ele após ser banido de outras plataformas, segue usando o ambiente digital como principal meio para divulgar posicionamentos e críticas a outros países e líderes mundiais. Recentemente, o ex-presidente norte-americano publicou mensagens envolvendo o presidente francês Emmanuel Macron e fez críticas à Dinamarca, ao tratar de questões geopolíticas relacionadas à Groenlândia.

No mesmo discurso, Lula também abordou o tema do uso excessivo de celulares em ambientes institucionais e de trabalho, prática que, segundo ele, compromete o diálogo e a atenção nas reuniões. Sem poupar críticas, o presidente relatou situações vividas no cotidiano do Palácio do Planalto.

"Todo deputado é viciado nisso (celular). Estava esperando se ia ter alguém com o celular, porque eu ia comer o fígado aqui. Na minha sala é proibido entrar com celular, no gabinete é proibido. Às vezes você está falando e fica olhando e as pessoas estão (olhando para o celular), não estão na reunião", afirmou Lula.