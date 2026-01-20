Lula sobre comportamento de Trump: "Quer governar o mundo pelo Twitter"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o uso excessivo das redes sociais por lideranças políticas e direcionou ataques ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante discurso nesta terça-feira (20/1), no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A declaração ocorreu durante a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa "Minha Casa, Minha Vida".
Ao comentar o comportamento do mandatário norte-americano, Lula ironizou a forma como Trump se comunica e toma posições públicas por meio das redes sociais. “Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala alguma coisa e todo dia fala da coisa que ele falou”, afirmou o presidente brasileiro, ao destacar o impacto desse tipo de postura na política internacional.
Trump, que atualmente utiliza o Truth Social, rede social criada por ele após ser banido de outras plataformas, segue usando o ambiente digital como principal meio para divulgar posicionamentos e críticas a outros países e líderes mundiais. Recentemente, o ex-presidente norte-americano publicou mensagens envolvendo o presidente francês Emmanuel Macron e fez críticas à Dinamarca, ao tratar de questões geopolíticas relacionadas à Groenlândia.
No mesmo discurso, Lula também abordou o tema do uso excessivo de celulares em ambientes institucionais e de trabalho, prática que, segundo ele, compromete o diálogo e a atenção nas reuniões. Sem poupar críticas, o presidente relatou situações vividas no cotidiano do Palácio do Planalto.
"Todo deputado é viciado nisso (celular). Estava esperando se ia ter alguém com o celular, porque eu ia comer o fígado aqui. Na minha sala é proibido entrar com celular, no gabinete é proibido. Às vezes você está falando e fica olhando e as pessoas estão (olhando para o celular), não estão na reunião", afirmou Lula.
