Nikolas Ferreira usa "camisa de batom" em caminhada a Brasília

Na retomada da caminhada para Brasília, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez alusão aos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Nesta terça-feira (20/1), o parlamentar decidiu vestir uma camiseta branca que diz “Acorda, Brasil!”. Segundo ele, a frase foi escrita “em batom”.
Débora do Batom
Trata-se de uma homenagem para “Débora do Batom”, como ficou conhecida a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Ela pichou a icônica estátua “A Justiça”, em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), ao escrever “Perdeu, mané”, com um batom.
Saiba Mais
- Política Lula propõe transformar 2026 em "ano da comparação"
- Política Lula entrega moradias e defende ‘novo modelo de cidade’
- Política Ministro destaca avanços do Minha Casa, Minha Vida
- Política Carlos Bolsonaro se junta a Nikolas em caminhada até Brasília
- Política Moraes libera visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha
- Política Primeira Turma do STF torna ré mulher que atacou Dino em avião
A frase havia sido dita pelo então ministro da Corte Luís Roberto Barroso ao ser confrontado por bolsonaristas em Nova York, logo após Lula vencer a corrida eleitoral de 2022.
Ela foi condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Por ter filhas menores de idade, ela cumpre a pena em regime domiciliar. O processo já transitou em julgado.
Débora do Batom se tornou um símbolo da luta bolsonarista pela anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado.