Nikolas Ferreira usa "camisa de batom" em caminhada a Brasília

O deputado fez alusão a Débora Rodrigues, condenada pelo 8 de janeiro, ao vestir peça com a frase "Acorda, Brasil" escrita com batom durante seu trajeto

Camiseta de Nikolas faz alusão a "Débora do Batom"
Camiseta de Nikolas faz alusão a "Débora do Batom"

Na retomada da caminhada para Brasília, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez alusão aos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.

Nesta terça-feira (20/1), o parlamentar decidiu vestir uma camiseta branca que diz “Acorda, Brasil!”. Segundo ele, a frase foi escrita “em batom”.

Débora do Batom

Trata-se de uma homenagem para “Débora do Batom”, como ficou conhecida a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Ela pichou a icônica estátua “A Justiça”, em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), ao escrever “Perdeu, mané”, com um batom.

A frase havia sido dita pelo então ministro da Corte Luís Roberto Barroso ao ser confrontado por bolsonaristas em Nova York, logo após Lula vencer a corrida eleitoral de 2022.

Ela foi condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Por ter filhas menores de idade, ela cumpre a pena em regime domiciliar. O processo já transitou em julgado.

Débora do Batom se tornou um símbolo da luta bolsonarista pela anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado.

AM
AM

Andrei Megre - Estado de Minas

Por Andrei Megre - Estado de Minas
postado em 20/01/2026 14:53
