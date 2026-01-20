"Esse é o amor que venceu o medo?", provoca Leite ao ser vaiado no RS

Eduardo Leite cobrou plateia: "Se vocês desejam união e reconstrução, não hostilizem quem pensa diferente" - (crédito: Reprodução/Youtube CanalGov)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), criticou a plateia que o vaiou, nesta terça-feira (20/1), na cerimônia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou contratos de R$ 2,8 bilhões para investimentos em navios gaseiros no estado.

"Esse é o amor que venceu o medo?", respondeu Leite. "Se vocês desejam união e reconstrução, não hostilizem quem pensa diferente. Aqui (na cerimônia) é um ambiente institucional", reforçou o governador do RS.

Em seu discurso, Leite ainda enfatizou a importância da convivência com pensamentos divergentes. "É importante que haja esse respeito, senão vai gerar rancor e mágoa", acrescentou, ao destacar que, embora pense de forma diferente do líder petista, fez questão de participar do evento.

O presidente Lula assina hoje, em Rio Grande, contratos para construção de navios gaseiros, empurradores e barcaças. Ao todo, o governo federal vai investir R$ 2,8 bilhões no setor.

O investimento federal vai abranger aquisições de cinco navios gaseiros, além de 18 barcaças e 18 empurradores. Os equipamentos, que serão construídos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Amazonas, terão operações controladas pela Transpetro, subsidiária da Petrobras.