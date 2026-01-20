InícioPolítica
STF

Toffoli passa dias de descanso em resort de luxo na Argentina

Viagem ocorre em meio à repercussão das decisões do ministro como relator do caso Master no STF

Ministro decidiu se afastar da rotina em Brasília para alguns dias de descanso fora do país - (crédito: Gustavo Moreno/SCO/STF)
Ministro decidiu se afastar da rotina em Brasília para alguns dias de descanso fora do país - (crédito: Gustavo Moreno/SCO/STF)

Em meio ao avanço das investigações do caso Master e à repercussão de decisões consideradas atípicas no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli decidiu se afastar da rotina em Brasília para alguns dias de descanso fora do país. O magistrado viajou à Argentina durante a semana, enquanto o inquérito sob sua relatoria ganha novos desdobramentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O destino escolhido foi o Arakur Ushuaia, resort cinco estrelas localizado na Terra do Fogo, no extremo sul argentino. A opção pelo exterior ocorre após críticas e questionamentos em torno da condução do caso, que envolve suspeitas financeiras e tem provocado desgaste à imagem da Corte.

No Arakur Ushuaia, o ministro tem à disposição estrutura de spa, trilhas em reserva natural, cachoeiras, áreas de observação da vida selvagem e piscinas aquecidas abastecidas por águas do degelo de geleiras, conforme descreve o próprio resort. 

Enquanto Toffoli descansa na Argentina, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, interrompe o recesso tirado no começo do ano. Ele antecipou o retorno a Brasília, onde desembarcou na noite de ontem. A interlocutores, o magistrado justificou a decisão com a avaliação de que “o momento exige” sua presença na capital, diante do desgaste imposto à imagem da Corte pelos recentes desdobramentos do inquérito do Banco Master.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 20/01/2026 15:15
SIGA
x