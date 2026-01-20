Toffoli passa dias de descanso em resort de luxo na Argentina

Ministro decidiu se afastar da rotina em Brasília para alguns dias de descanso fora do país - (crédito: Gustavo Moreno/SCO/STF)

Em meio ao avanço das investigações do caso Master e à repercussão de decisões consideradas atípicas no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli decidiu se afastar da rotina em Brasília para alguns dias de descanso fora do país. O magistrado viajou à Argentina durante a semana, enquanto o inquérito sob sua relatoria ganha novos desdobramentos.

O destino escolhido foi o Arakur Ushuaia, resort cinco estrelas localizado na Terra do Fogo, no extremo sul argentino. A opção pelo exterior ocorre após críticas e questionamentos em torno da condução do caso, que envolve suspeitas financeiras e tem provocado desgaste à imagem da Corte.

No Arakur Ushuaia, o ministro tem à disposição estrutura de spa, trilhas em reserva natural, cachoeiras, áreas de observação da vida selvagem e piscinas aquecidas abastecidas por águas do degelo de geleiras, conforme descreve o próprio resort.

Enquanto Toffoli descansa na Argentina, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, interrompe o recesso tirado no começo do ano. Ele antecipou o retorno a Brasília, onde desembarcou na noite de ontem. A interlocutores, o magistrado justificou a decisão com a avaliação de que “o momento exige” sua presença na capital, diante do desgaste imposto à imagem da Corte pelos recentes desdobramentos do inquérito do Banco Master.

