Tarcísio adia visita a Bolsonaro e encontro fica sem nova data

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), adiou a visita que faria nesta quinta-feira (22/1) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso na unidade conhecida como Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A informação foi confirmada pela assessoria do Palácio dos Bandeirantes.
Em nota enviada ao Correio, a equipe do governador afirmou que o adiamento ocorreu por decisão do próprio Tarcísio, em razão de compromissos previamente assumidos em São Paulo. “A visita do governador Tarcísio de Freitas ao presidente Bolsonaro será adiada a pedido do governador para cumprimento de compromissos em São Paulo. Uma nova data será solicitada”, informou a assessoria.
Para que o encontro ocorra, será necessário um novo pedido de autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF). A visita que estava prevista para esta semana havia sido liberada nesta terça-feira (20) pelo ministro Alexandre de Moraes, após solicitação apresentada pela defesa de Bolsonaro na noite anterior.
O próprio Tarcísio havia confirmado publicamente que iria a Brasília para encontrar o ex-presidente. “Eu vou lá visitar um amigo, uma pessoa que eu tenho muita consideração. Vou lá manifestar a minha solidariedade, manifestar o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa e reforçar que ele vai sempre poder contar comigo”, declarou o governador.
O encontro entre Bolsonaro e Tarcísio seria o primeiro desde a prisão do ex-presidente e em meio a movimentações políticas no campo da direita. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou a afirmar que o governador ouviria um recado direto do pai: uma eventual candidatura de Tarcísio à Presidência da República em 2026 estaria fora do horizonte do grupo político.
Segundo Flávio, a prioridade do bolsonarismo é garantir a reeleição do governador em São Paulo, considerada estratégica por concentrar o maior colégio eleitoral do país. “Tarcísio vai ouvir da boca de Bolsonaro que está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. As eleições presidenciais estão descartadas para ele”, disse o senador em entrevista ao O Globo.
A declaração reforça as tentativas de afastar especulações sobre uma possível candidatura presidencial de Tarcísio, que, apesar de declarar apoio à pré-candidatura de Flávio, anunciada no fim do ano passado, ainda é visto por setores da direita como um nome competitivo para a disputa nacional.
