Frigorífico bolsonarista faz churrasco na caminhada de Nikolas Ferreira

Frigorífico Goiás é conhecido pelo apoio a Jair Bolsonaro (PL) e polêmicas envolvendo propaganda eleitoral - (crédito: Reprodução/Instagram )

O Frigorífico Goiás, conhecido pelo apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e polêmicas envolvendo propaganda eleitoral, ofereceu um churrasco às margens da BR-040 para os participantes da caminhada promovida pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Nas imagens compartilhadas nas redes sociais nesta quarta-feira (21/1), a empresa mostra peças da picanha black, conhecida como “Picanha do mito” por ter uma foto do ex-presidente na embalagem, além de produtos com imagem gerada por inteligência artificial que mostra Flavio Bolsonaro (PL-RJ) com uma faixa presidencial.

"Próximo domingo todos em Brasília", escreveu. O trajeto feito pelo deputado começou na segunda-feira (19/1), em Paracatu (MG), e tem 240km. Segundo Nikolas, a caminhada é uma manifestação contra a prisão de Bolsonaro e de envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Em dezembro, o frigorífico repercutiu outra vez ao colocar cartaz escrito “Ladrão aqui não é bem-vindo. Quem apoia ladrão também não” na porta da loja. A ação ocorreu após o Ministério Público de Goiás autuar o comércio por teor discriminatório contra consumidores por convicção política devido à presença de cartaz escrito “petista aqui não é bem-vindo”. Na véspera de natal, uma ação da emprega jogou carnes com a foto de Bolsonaro de helicóptero.

Além das imagens de Bolsonaro e Flavio, a casa de carnes já usou imagens de outras figuras ligadas à direita, como o cantor Gusttavo Lima, que já foi sócio do estabelecimento. Os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, Javier Milei, da Argentina, e Nayib Bukele, de El Salvador, também já estamparam embalagens do comércio.

Polêmicas

Sediada em Goiânia, a casa de carnes repercutiu em 2022 por ações em favor da reeleição de Bolsonaro, como o uso de um helicóptero com a mensagem “Bolsonaro Presidente” durante motociata. A promoção da "Picanha do mito", com o quilo a R$ 22, número do candidato, também em 2022, provocou a morte de uma compradora. A mulher de 46 anos foi apertada contra uma porta do estabelecimento.

Ainda em 2022, o Frigorífico Goiás foi autuado por irregularidades no armazenamento de carnes. Na ocasião, a Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor de Goiás (Procon-GO) apreendeu 44kg de carne refrigerada sem informações sobre data de embalagem e validade e 5,5kg de carne vencida.