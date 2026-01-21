Ministra diz que IA nas eleições tem "uso mais perverso do que construtivo"

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, afirmou nesta quarta-feira (21/1) que a inteligência artificial, apesar de auxiliar em diversas situações, causa mais prejuízos do que benefícios, quando se trata de eleições. De acordo com ela, o uso da ferramenta em momentos eleitorais acarreta em mais desinformação.

“Essa é uma opinião pessoal minha, não uma posição oficial do governo: eu tendo a achar que a melhor solução é não permitir o uso dessas ferramentas em eleições. Elas devem ser amplamente usadas para resolver os problemas da vida do povo, mas, no processo eleitoral, acabam tendo um uso mais perverso do que construtivo para o debate de ideias”, disse em entrevista às jornalistas Denise Rothenburg e Sibele Negromonte, no programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

Supercomputador

Mesmo reconhecendo os pontos negativos da nova tecnologia, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações possui programas que implantam e criam inteligências artificiais brasileiras. Dentre eles, Luciana Santos cita o Plano Brasileiro de IA (PBIA), que garante a proteção da soberania brasileira, por meio da criação de um supercomputador que deverá auxiliar na junção de dados de processos judiciais e serviços públicos, como o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida.

“Na infraestrutura, estamos lançando este ano um edital para um supercomputador que colocará o Brasil entre os cinco maiores do mundo em computação de alto desempenho, coordenado pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). Esse novo computador terá múltiplos usos. Ele permitirá integrar dados do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, matrículas escolares, processos da Justiça, tornando o serviço público mais eficiente e rápido. Também será usado pela indústria e exigirá forte investimento em formação de engenheiros de hardware e desenvolvedores de software”, explicou a engenheira, que mencionou, ainda, a realização de uma espécie de “Chat GPT” brasileiro, formado com a língua portuguesa.

Outros setores que também serão apoiados pela tecnologia, segundo a ministra, são a indústria e a saúde. Ela mencionou que o governo irá anunciar 13 editais. Além de citar auxílios para uma nova industrialização brasileira, com novas bases tecnológicas e sustentáveis.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro