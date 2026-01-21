3 plantas para equilibrar os doshas e beneficiar a saúde física e mental

O chá de coentro é conhecido por equilibrar os três doshas: Vata, Pitta e Kapha (Imagem: Ricky_herawan | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Uma pesquisa conduzida pela ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), Merck Brasil e IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) revelou que 70% dos brasileiros já experimentaram fome emocional.

Entre os participantes, 64% associaram o excesso de comida com a ansiedade e o estresse, 60% admitiram consumir chocolates, pizzas e outros alimentos calóricos quando estão estressados ou de mau-humor, e 66% relataram desejos incontroláveis por doces e frituras. Esses resultados, obtidos com mais de 2.500 entrevistados, mostram como as emoções influenciam diretamente as escolhas alimentares.

Ana Volpon, especialista em bem-estar por meio da neurociência, psicologia positiva e ayurveda e autora do livro “Autenticidade – O melhor tempero da vida”, esclarece que há relação direta entre alimentos e emoções. “Um exemplo clássico é o café, estimulante capaz de mudar como estamos nos sentindo, deixando pessoas mais agitadas e eventualmente até eufóricas”, lembra.

Alimentos carregam aromas, cores, texturas e sabores capazes de despertar sensações, memórias e sentimentos, atuando de forma sutil no bem-estar emocional. “Além de alimentar o corpo, cada ingrediente pode trazer emoções e nutrir nosso estado de espírito, estimulando ou acalmando”, detalha.

Relação entre doshas e alimentos

Na medicina ayurvédica, um dosha é uma combinação dos cinco elementos fundamentais (terra, água, fogo, ar e espaço) que se manifesta como três tipos de energia biológica no corpo e na mente: Vata (ar e espaço), Pitta (fogo e água) e Kapha (terra e água). Cada pessoa tem uma composição única desses doshas, que define sua constituição física e mental.

Dentro deste conceito, cada alimento é classificado de acordo com seu efeito sobre o corpo e a mente, com base nos doshas. Alimentos sattvicos, por exemplo, trazem harmonia e equilíbrio, beneficiando tanto a saúde física quanto a mental.

Por outro lado, alimentos rajásicos podem causar agitação mental e física, levando a sentimentos de ansiedade e estresse. Eles são geralmente processados, ricos em açúcar e sal, e podem desencadear reações emocionais intensas. Já os alimentos tamásicos, que são pesados e gordurosos, podem levar à preguiça, letargia e ganho de peso, afetando negativamente a energia e o bem-estar.

Os chás ajudam a alimentar os doshas e se tornam aliados naturais nos cuidados com o corpo (Imagem: Flávia Vitória | Divulgação)

Plantas para equilibrar os doshas e melhorar a harmonia da casa

Segundo Ana Volpon, “conhecer o próprio dosha é essencial para saber quais alimentos trarão mais benefícios em termos de saúde e de emoções positivas”. Para isso, ela ensina como usar 3 plantas medicinais poderosas.

“Sugiro um chá tri-dosha, capaz de trazer bem-estar aos três doshas e ainda deixar o ambiente todo da casa com aromas agradáveis e refrescantes, ajudando nessa sensação de bem-estar”, recomenda. Veja!

1. Coentro

Ele é conhecido por equilibrar os três doshas: Vata, Pitta e Kapha. Para o dosha Vata, o coentro ajuda a melhorar a digestão e aliviar gases e cólicas, proporcionando uma sensação de conforto e alívio. Para o dosha Pitta, suas propriedades refrescantes e amargas ajudam a acalmar a mente e reduzir a inflamação, promovendo uma sensação de calma e equilíbrio. Para o dosha Kapha, o coentro estimula a digestão e aumenta o fogo digestivo, ajudando a combater a sensação de letargia e ganho de peso.

2. Cominho

O cominho equilibra os doshas Vata e Kapha, estimulando a digestão e ajudando a reduzir gases e inchaços, o que alivia desconfortos abdominais. Sua capacidade de aquecer e aumentar o fogo digestivo (agni) o torna excelente para combater a letargia e aumentar a energia e o vigor. Para o dosha Pitta, embora seu uso deva ser moderado devido ao efeito aquecedor, ele ainda pode ser benéfico em quantidades controladas, auxiliando na digestão sem exacerbar o calor interno.

A erva-doce ajuda a equilibrar os três doshas (Imagem: Halil ibrahim mescio | Shutterstock)

3. Erva-Doce

Conhecida por equilibrar os três doshas (Vata, Pitta e Kapha), a erva-doce é especialmente benéfica para Vata e Pitta. Ajuda a melhorar a digestão, reduzindo gases e inchaços, o que proporciona uma sensação de alívio e conforto. Suas propriedades carminativas e anti-inflamatórias ajudam a acalmar o trato digestivo e a promover uma digestão saudável.

Receita de chá digestivo natural Tri-Dosha

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de coentro

1 colher de sopa de sementes de cominho

1 colher de sopa de sementes de erva-doce

1 l de água filtrada ou natural

Modo de preparo

Em uma frigideira seca, aqueça as sementes de coentro, cominho e erva-doce em fogo médio por alguns minutos, mexendo constantemente. Isso ajudará a liberar os aromas e os óleos essenciais das sementes. Após, coloque as sementes em uma panela com a água e leve ao fogo até ferver. Desligue o fogo e tampe a panela por alguns minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Por Mariana Paker