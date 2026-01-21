InícioPolítica
Eleições 2026

Rogério Marinho deixa disputa no RN e assume campanha de Flávio

Senador atende apelo de Jair Bolsonaro e passa a coordenar projeto presidencial do PL; Álvaro Dias é indicado para a sucessão estadual

Marinho:
Marinho: "Não posso negar um pedido do presidente Bolsonaro" - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag?ncia)

O líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho (PL), anunciou nesta quarta-feira (21/1) que não seguirá na pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Norte. A decisão, segundo ele, foi tomada após um pedido direto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão, para que concentre esforços na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL), nome do partido para a disputa nacional.

Em entrevista coletiva em Natal, Marinho informou que integrará a coordenação geral da campanha e afirmou que o novo cenário exigiu uma reavaliação pessoal e política. Disse que a escolha não foi simples, mas que se sentiu compelido a atender ao apelo do ex-presidente, com quem mantém relação de confiança política.

"Há alguns dias eu tenho dormido mal, tenho me sentido diferente, pela mudança de rumos que a vida me leva a tomar, mas eu não posso negar um pedido do presidente Bolsonaro. Não posso", discursou o senador.

Com a saída de Marinho da corrida estadual, o grupo de oposição anunciou o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, como novo pré-candidato ao governo do estado. A definição busca preservar a unidade do campo oposicionista e reorganizar a estratégia para as eleições locais.

Eleito senador em 2022, Rogério Marinho cumpre mandato de oito anos e alcançará a metade do período no fim de 2026. 

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 21/01/2026 16:41 / atualizado em 21/01/2026 16:42
