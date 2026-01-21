Rogério Marinho deixa disputa no RN e assume campanha de Flávio

O líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho (PL), anunciou nesta quarta-feira (21/1) que não seguirá na pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Norte. A decisão, segundo ele, foi tomada após um pedido direto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão, para que concentre esforços na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL), nome do partido para a disputa nacional.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista coletiva em Natal, Marinho informou que integrará a coordenação geral da campanha e afirmou que o novo cenário exigiu uma reavaliação pessoal e política. Disse que a escolha não foi simples, mas que se sentiu compelido a atender ao apelo do ex-presidente, com quem mantém relação de confiança política.

"Há alguns dias eu tenho dormido mal, tenho me sentido diferente, pela mudança de rumos que a vida me leva a tomar, mas eu não posso negar um pedido do presidente Bolsonaro. Não posso", discursou o senador.

Com a saída de Marinho da corrida estadual, o grupo de oposição anunciou o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, como novo pré-candidato ao governo do estado. A definição busca preservar a unidade do campo oposicionista e reorganizar a estratégia para as eleições locais.

Eleito senador em 2022, Rogério Marinho cumpre mandato de oito anos e alcançará a metade do período no fim de 2026.

Saiba Mais Política Caminhada de Nikolas Ferreira até Brasília vira alvo de críticas da esquerda

Caminhada de Nikolas Ferreira até Brasília vira alvo de críticas da esquerda Política Tarcísio adia visita a Bolsonaro e encontro fica sem nova data

Tarcísio adia visita a Bolsonaro e encontro fica sem nova data Política Frigorífico bolsonarista faz churrasco na caminhada de Nikolas Ferreira

Frigorífico bolsonarista faz churrasco na caminhada de Nikolas Ferreira Política Izalci se une a Nikolas em caminhada de protesto até Brasília