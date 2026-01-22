Visita de Tarcísio de Freitas a Bolsonaro é adiada

Nova visita de Tarcísio a Bolsonaro não tem data marcada. Governador pontua bem nas pesquisas eleitorais - (crédito: Reprodução de vídeo)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), adiou a visita que faria ontem a Jair Bolsonaro, que está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha. O pedido para encontrar o ex-presidente tinha sido feito ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada e foi concedido na terça-feira. Em nota enviada ao Correio, a equipe do governador afirmou que o adiamento ocorreu por decisão do próprio Tarcísio, em razão de compromissos previamente assumidos em São Paulo — "uma nova data será solicitada", acrescenta o comunicado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>

Apesar da alegação de ter havido um conflito de agendas, nos bastidores o adiamento da visita foi atribuído ao fato de que Tarcísio seria cobrado por Bolsonaro a explicitar o apoio a Flávio na corrida presidencial e a afirmar, publicamente, que sua meta eleitoral é a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Porém, o governador vem sendo pressionado por setores da direita a não abrir mão, pelo menos por ora, da candidatura ao Palácio do Planalto.

Isso porque pesquisas de opinião o colocam com chances de fazer uma disputa equilibrada com Inácio Lula da Silva, enquanto que as possibilidades do senador aparecem como menores. O mais recente levantamento, realizado pela AtlasIntel e divulgado ontem, mostra que Tarcísio perderia para o presidente no segundo turno (39% contra 49% do petista), mas por uma margem mais curta do que a de Flávio (35% contra 49% de Lula).

Além disso, em pesquisas anteriores, Tarcísio chegou a registrar 47% contra 49% de Lula, configurando um empate técnico dentro da margem de erro. O governador também mantém uma taxa de rejeição (41,1%) menor que a de Lula (49,7%) e a de Flávio (47,4%), cujo alto percentual é atribuído ao sobrenome.

Segundo Flávio, a prioridade do bolsonarismo é garantir a reeleição do governador em São Paulo, considerada estratégica por concentrar o maior colégio eleitoral do país. "Tarcísio vai ouvir da boca de Bolsonaro que está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. As eleições presidenciais estão descartadas para ele", sentenciou o senador em entrevista ao O Globo. O encontro entre o ex-presidente e o governador seria o primeiro desde a prisão do ex-presidente.

O adiamento da visita provocou reações no bolsonarismo. O vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo (PL), criticou a decisão do governador. "Vejo como um equívoco. Entendo que o presidente, nessa situação humanitária que ele está vivendo, passando por todo esse sofrimento… Pelo menos metade da população brasileira gostaria de visitá-lo. Eu seria um deles", afirmou. Tarcísio não quis comentar.

Mello Araújo rechaçou a ideia de que a desistência tenha relação com receio de associação a articulações eleitorais em torno de uma eventual candidatura presidencial. Segundo ele, a definição já estaria consolidada no campo bolsonarista. "O presidente escreveu uma carta de próprio punho para não existir dúvidas de que ele (Flávio) é o candidato. Para toda a direita, é Flávio", frisou.

Senador atende ex-presidente e ajuda 01

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), anunciou ontem que não seguirá à frente da pré-candidatura ao governo potiguar. A decisão, segundo o parlamentar, decorre de um pedido direto do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele concentre esforços na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.

Em entrevista concedida em Natal, Marinho afirmou que a mudança de rota exigiu uma reavaliação pessoal e política. Disse que a escolha não foi simples, após um ano inteiro dedicado à construção de seu projeto estadual, mas que pesou o vínculo político e a confiança mantida com Bolsonaro. O senador passará a integrar a coordenação-geral da campanha do filho 01.

Marinho relatou o impacto da decisão. “Há alguns dias, tenho dormido mal, tenho me sentido diferente, pela mudança de rumos que a vida me leva a tomar, mas eu não posso negar um pedido do presidente Bolsonaro. Não posso”, afirmou.

Com a saída do senador da disputa local, o campo oposicionista anunciou o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, como novo pré-candidato ao governo potiguar. A escolha busca preservar a unidade do grupo e evitar a fragmentação da direita no estado em um cenário eleitoral polarizado.

Em nota, Marinho reforçou que atendeu a um apelo direto do ex-presidente. Relembrou o trabalho realizado em 2025, período em que percorreu municípios do Rio Grande do Norte e manteve diálogo com lideranças regionais. Ainda assim, apontou que o contexto político nacional foi determinante para a mudança de planos, citando a prisão de Bolsonaro e sua exclusão do processo eleitoral como fatores centrais.

“Neste momento difícil, ele me pede que me some à luta de seu filho, Flávio, para que juntos possamos resgatar o país”, escreveu.

Eleito senador em 2022, Marinho cumpre mandato de oito anos, que chega à metade no fim de 2026. No tabuleiro potiguar, além de Álvaro Dias, já está definida a pré-candidatura do secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier (PT), nome do grupo governista. (Com AE)

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Saiba Mais Política Esposa de Moraes aparece como advogada em ação ligada ao caso Master

Esposa de Moraes aparece como advogada em ação ligada ao caso Master Política Ministra diz que IA nas eleições tem "uso mais perverso do que construtivo"

Ministra diz que IA nas eleições tem "uso mais perverso do que construtivo" Política PSol aciona STF contra gratificação a policiais que matam

PSol aciona STF contra gratificação a policiais que matam Política PRF diz não ter sido informada sobre caminhada de Nikolas Ferreira



