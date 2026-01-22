Eduardo Bolsonaro diz que Tarcísio não pode contrariar plano do PL

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não tem margem política para se opor à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Segundo ele, qualquer tentativa de seguir um caminho distinto representaria um rompimento com a base que viabilizou a ascensão política do atual chefe do Executivo paulista.



Em entrevista concedida nesta quinta-feira (22/1) ao portal Jornal Razão, Eduardo sustentou que Tarcísio construiu sua projeção nacional a partir da relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), primeiro como ministro da Infraestrutura e, depois, como candidato vitorioso ao governo de São Paulo. Para o ex-parlamentar, esse histórico impõe limites claros às decisões do governador no tabuleiro eleitoral de 2026 “e não tem opção de ir contra”.

“Acho que ele não tem nem muito o que aceitar, porque é difícil você mudar essa conduta”, [...] Tarcísio, até ontem, é um servidor público, um desconhecido da sociedade , que ganhou notoriedade sendo ministro da Infraestrutura e depois foi eleito em São Paulo graças ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem a opção de ir contra o Bolsonaro”, disse.

Na avaliação de Eduardo, Tarcísio tem consciência do peso estratégico do cargo que ocupa. Ele destacou que uma gestão bem avaliada por dois mandatos no maior colégio eleitoral do país costuma projetar governadores como potenciais presidenciáveis por longo período, o que tornaria arriscado antecipar movimentos fora do alinhamento bolsonarista.

O ex-deputado afirmou ainda que o desenho político do grupo já está definido. Segundo ele, Flávio Bolsonaro possui articulação e experiência suficientes para liderar o projeto presidencial e, com o avanço do calendário, “já está alinhado”, o que deve reduzir a resistência interna.

Eduardo avaliou ainda que o cenário nacional caminha para uma disputa polarizada, apontando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como principal adversário. Citou o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), como possível candidato, mas com “chances reduzidas" diante da configuração atual “polarizada”.

Para o ex-parlamentar, a estratégia do campo bolsonarista prevê Flávio Bolsonaro na corrida ao Planalto e Tarcísio de Freitas buscando a reeleição em São Paulo. Qualquer tentativa de alteração nesse arranjo, afirmou, poderia levar o governador paulista a um desgaste semelhante ao enfrentado por João Doria, que perdeu espaço no bolsonarismo após romper com Jair Bolsonaro durante a pandemia.

