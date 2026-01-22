Tarcísio alega "despachos internos" ao adiar visita a Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), registrou em sua agenda oficial “despachos internos” ao longo desta quinta-feira (22/1), data em que estava prevista uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso no Complexo Penitenciário da Papudinha, em Brasília. O compromisso consta entre 13h e 19h.
A visita havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com previsão de ocorrer entre 8h e 10h. Apesar da liberação, o encontro foi cancelado pelo governador, que alegou motivos de agenda.
Em nota, o Palácio dos Bandeirantes informou que o cancelamento se deu por incompatibilidade de compromissos e destacou que será solicitada uma nova data para a visita ao ex-presidente.
Com o pedido de reagendamento, caberá agora ao ministro Alexandre de Moraes deliberar sobre a autorização de uma nova data para o encontro de Tarcísio com Bolsonaro no complexo penitenciário.
