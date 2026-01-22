Número de Nikolas aparece em investigação do INSS ligada ao Banco Master

Parlamentar afirmou que a simples presença de seu número nos contatos de um investigado não o vincula a qualquer irregularidade - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Documentos das investigações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS mostram que o telefone do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) aparece em registros associados ao WhatsApp Business do empresário Daniel Vorcaro, um dos investigados no esquema de descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas.

As informações, obtidas pelo ICL Notícias, fazem parte de relatórios técnicos elaborados após a quebra de sigilo telemático autorizada pela CPMI, que apura possíveis redes de relacionamento político, empresarial e institucional ligadas ao caso. Em um arquivo identificado como “WhatsApp Business Record”, que reúne contatos vinculados a uma conta utilizada por Vorcaro, aparece um número com final 0022, atribuído ao parlamentar mineiro.

Segundo os próprios documentos, o vínculo identificado é unilateral. O registro indica apenas que Daniel Vorcaro tinha o número de Nikolas Ferreira salvo ou associado à sua conta de WhatsApp no momento da extração dos dados, sem qualquer comprovação de troca de mensagens, ligações, encontros ou relações comerciais entre as partes.

A suspeita envolve a Igreja Batista da Lagoinha, da qual Nikolas é publicamente membro e frequentador. Deputados acionaram o Banco Central para cobrar esclarecimentos sobre a atuação da Clava Forte Bank S/A, empresa ligada à instituição religiosa. No requerimento, os parlamentares questionam se a empresa possui autorização para operar como instituição financeira ou fintech e se mantém vínculos com o Banco Master ou com pessoas associadas ao empresário Daniel Vorcaro.

Paralelamente, as investigações da CPMI do INSS avançam para identificar igrejas e líderes religiosos que podem ter se beneficiado do esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas.

A presença do contato chama a atenção dos investigadores por ocorrer em um contexto mais amplo de apuração sobre articulações que possam ter dado sustentação ao esquema de descontos irregulares no INSS. O objetivo da CPMI, segundo os relatórios, é reconstruir fluxos de comunicação e mapear redes de influência entre pessoas físicas, empresas e instituições citadas no inquérito.



Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é um dos empresários que tiveram comunicações submetidas à quebra de sigilo no curso das investigações. O material analisado refere-se a apenas uma das linhas telefônicas vinculadas a ele, que possui múltiplos números e contas de WhatsApp associados às suas atividades empresariais.

Resposta

O deputado Nikolas Ferreira se manifestou sobre o assunto durante entrevista à Rádio Itatiaia, enquanto participava de uma caminhada do movimento Acorda Brasil. Em tom de crítica, o parlamentar afirmou que a simples presença de seu número nos contatos de um investigado não o vincula a qualquer irregularidade.

“Encontraram meu número nos contatos do Daniel Vorcaro e pronto, agora eu virei criminoso?”, questionou. O deputado disse ainda que nunca manteve contratos, relações empresariais ou qualquer tipo de negócio com o empresário e desafiou os investigadores a quebrarem seus sigilos bancário e telefônico. “Podem virar minha vida de cabeça para baixo, não vão encontrar absolutamente nada”, declarou.

Nikolas também afirmou que defende punição para qualquer pessoa comprovadamente envolvida em crimes, independentemente de posição social ou política. “Se tiver pastor, empresário ou político envolvido e condenado, cadeia”, disse, ao classificar as suspeitas como tentativas de associação indevida ao escândalo.