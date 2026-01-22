Valadão diz que vai processar Rogério Correia após denúncias

Valadão classificou como "perseguição religiosa" a menção de seu nome e da Igreja Lagoinha - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/X)

O pastor e cantor gospel André Valadão classificou como "perseguição religiosa" a menção de seu nome e da Igreja Lagoinha, da qual é líder, em suposto envolvimento no escândalo do Banco Master. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele anunciou que vai processar o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) e outros petistas por tentativa de destruir a reputação de quem, segundo ele, "se opõe às suas ideologias".

A reação do líder religioso ocorreu após a divulgação de entrevista de Rogério Correia à revista Fórum nesta quinta-feira (22/1), na qual o deputado denunciou supostas ligações entre a Igreja Lagoinha e o caso Banco Master. Valadão chegou a ser alvo de pedido de quebra de sigilo e foi convidado a prestar esclarecimentos por requerimentos do petista, motivo pelo qual afirma se tratar de uma tentativa de difamação.

"Eu sou o presidente da Lagoinha Global e moro nos Estados Unidos. Uma igreja no Brasil não pode ser responsabilizada pelo que um membro faz. Eles tentam difamar a instituição, colocando-a como criminosa", disse Valadão. "O que Rogério Correia disse é tão infundado que não precisamos comentar sobre o tipo de pessoa que ele é. Vindo dele, é como se viesse de alguém sem credibilidade", acrescentou.

Mas as críticas e denúncias não vieram apenas de políticos de esquerda. Em 14 de janeiro, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) publicou uma nota em suas redes sociais apontando o suposto envolvimento de Valadão e de instituições religiosas em outro esquema bilionário: a fraude no INSS.

Na publicação, a senadora afirmou que denunciava a situação com profundo desconforto e tristeza, diante do papel social e espiritual das instituições, mas que, como membro da CPMI do INSS, tinha o dever constitucional de apurar os fatos com responsabilidade, imparcialidade e base documental.

De acordo com Damares, durante as investigações foram apresentados e aprovados requerimentos para transferência de sigilo bancário e fiscal, além da convocação ou convite de líderes religiosos e representantes de entidades, com base em indícios encontrados em documentos oficiais, especialmente Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e informações da Receita Federal. A senadora ressaltou que todos os documentos estão sendo analisados com rigor, sempre respeitando o devido processo legal, a presunção de inocência e a transparência esperada em uma investigação parlamentar.

Além de André Valadão, a lista apresentada pela senadora inclui Fabiano Campos Zettel (empresário e líder religioso), Cesar Belucci do Nascimento (líder religioso), Péricles Albino Gonçalves (líder religioso) e André Fernandes (líder religioso). Entre as igrejas mencionadas estão a Adoração Church, a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo, o Ministério Deus é Fiel Church (SeteChurch) e a Igreja Evangélica Campo de Anatote.

Em resposta, Valadão afirmou que chegou a alertar a senadora para que não caísse em uma 'armadilha de esquerdistas', mas que ela teria 'mordido a isca' armada por eles.